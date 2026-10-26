韓男逾3小時毆女友514次致死　虛構「杜麗國」定規則控制對方

韓國首爾江西區一名男子被指在3小時20分鐘內毆打同居女友514次，導致對方死亡。調查發現，他與女友建立名為「杜麗國」的虛構國家，制定規則控制對方，所有處罰權力集中在男方身上。



韓國《每日經濟新聞》引述SBS節目《我想知道真相》10月24日播出的內容報道，事發於今年6月20日下午2時24分左右，首爾江西區一處半地下住宅。28歲上班族林某被男友全某報稱失去意識，救護隊到場時林某已停止心跳。

屍檢顯示，林某有21根肋骨骨折，主要臟器破裂。家中閉路電視顯示，全某在3小時20分鐘內對林某施暴514次。

製作組分析林某手機時，發現「國民製作人」、「國家項目」等詞語反覆出現。「國民製作人」是「國民之黨」的縮寫，指兩人建立名為「杜麗國」的虛構國家，並制定各種規則和文件。全某接受採訪時稱，這是兩人為減少爭吵而制定的規則。

規則規定「不能給予人性化待遇」

報道指，兩人制定的溝通方針難以視為解決日常矛盾的規則。文件寫道：「在選擇謊言的瞬間，你不能給予任何人性化待遇」、「如果開始處罰，就不可能進行任何解釋和解釋」、「處罰超越想像」。判斷是否違反規則及執行處罰的權限，亦集中在全某一人身上。

節目專家認為，這些規則可能超越情侶間的約定，成為控制對方的手段，即僅憑違反規則的判斷，就切斷受害者的解釋機會，處罰範圍和程度由加害者決定。

韓國首爾江西區一名男子被指在3小時20分鐘內毆打同居女友514次，導致對方死亡。調查發現，他與女友建立名為「杜麗國」的虛構國家，制定規則控制對方，所有處罰權力集中在男方身上。（影片截圖）

全某承認施暴，但否認有殺人意圖，稱因無法忍受林某說謊而偶然施暴。其父母反而主張林某對兒子「煤氣燈」操縱，全某則表示會一輩子撫養遺屬並道歉。

專家：以溫柔聲音施暴令人毛骨悚然

節目公開的影像及專家分析顯示另一面。專家注意到，全某並非一時情緒激動而施暴，而是強迫對方遵守自己制定的規則來控制受害者。事發當日影片中，全某多次提及死亡，但沒有提高聲線。

報道引述一名專家指：「用溫柔的聲音，在情感上不太動搖，對對方施暴到令人毛骨悚然的程度。」另一名法醫專家稱：「作為法醫學者，我也覺得很可怕……雖然看過很多惡人的惡劣行為，但我個人認為這是拷問。」