英揆：預算案將公布國防開支路線圖 2035年達北約目標
撰文：洪怡霖
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英國首相貝安德（Andy Burnham）10月26日表示，財政大臣希利（John Healey）10月28日發表首份預算案，交代如何為現有國防承諾全面提供資金，並列出達致2035年北約國防開支目標的路線圖。
路透社報道，貝安德接受英國獨立電視台（ITV）《早安英國》訪問時稱，政府首要挑戰是為已公布的國防投資計劃全面提供資金，「我們一直努力這樣做，關鍵是我們要有一個有資金支持的計劃，然後可以落實，周三（28日）會公布更多細節」。
當被問到路線圖是否包括承諾在2030年前將國防開支增至佔國內生產總值（GDP）3%、2035年前增至3.5%，貝安德說：「是，我們會列出我們認為正確的做法。我們會履行北約承諾。」
英國目前國防開支約佔GDP 2.6%，此前表示會在下一屆國會內達到3%目標，而大選最遲於2029年中舉行。北約成員國去年同意在2035年前將核心國防開支增至GDP 3.5%，另加1.5%用於更廣泛的國防及安全措施。
報道指，國防業界希望英國公布穩定有序的國防開支增幅，而非將增幅推遲至2030年之後，以維持盟友及投資者信心。
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