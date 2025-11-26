英國財政預算案：對豪宅祭新稅　對電動車設新里程收費制度

英國11月26日公布新一份財政預算案，內容包括從2028年起，對價值超過200萬英鎊（約2,052萬港元）的房產開徵新稅，也會將股息、不動產及儲蓄收入稅率提高2%，此舉預計將為政府增加約21億英鎊收入。預料新預算案將為英國政府在2029至2030財政年度整體增加稅收260億英鎊。



英國廣播公司（BBC）報道，英政府還將從2028至2029財年起，凍結個人所得稅和僱主國民保險繳款的起徵點三年，此舉料將增加80億英鎊收入。

這次財政預算案公布前出現小插曲，在財相李韻晴（Rachel Reeves）正式就預算案演講前2小時，預算責任辦公室（OBR）誤將報告細節提前發布。

2025年11月26日，英國財政大臣李韻晴（Rachel Reeves）在唐寧街11號外舉起傳統的紅色部長級公文包，隨後前往下議院發表預算案。（Reuters）

對電動車設新里程收費稅制

預算案也會對純電動車與插電式混合動力車實施基於里程收費的新稅制、對超過2000英鎊（約2萬港元）的退休金繳款徵稅，並將降低主要固定資產折舊抵扣率，增稅範圍還涉及博彩、燃油等領域。

李韻晴在預算案演講時，抨擊保守黨執政期間對英國經濟造成的「種種損害」，指責對方「使國家債務翻一番」。李韻晴表示，英國今年的淨金融債務將達到2.6萬億英鎊，這意味着「政府每支出10英鎊，就有1英鎊用於支付債務利息」。

2025年11月26日，英國財政大臣李韻晴（Rachel Reeves）在倫敦唐寧街辦公室外展示紅色預算箱。（Reuters）

李韻晴並指，她的財政規則將「在支持投資的同時降低借貸規模」，並補充說到2028至2029財年，英國的預算平衡將「轉為39億英鎊盈餘」。