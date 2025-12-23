英國財政預算案加稅惹民憤　逾千酒吧貼告示「工黨議員不得入內」

英國11月26日公布新一份財政預算案，內容包括增加商業地稅（Business Rate）、取消新冠疫情期間的商業稅收減免，嚴重影響餐飲行業的業務。英媒12月23日報道，各地酒吧、餐酒館於本月初掀起拒為工黨議員服務的抗議活動，紛紛張貼或掛上「工黨議員不得入內」的告示，現時已經有逾千酒吧參與其中。



英國廣播公司（BBC）、天空新聞等英媒報道，財政大臣雖然向酒吧、餐廳業提供43億英鎊的過渡紓困方案，但仍然難以覆蓋稅收增加、取消稅務優惠帶來的成本上漲。

據行業協會UKHospitality，酒吧平均營業稅到2028至29年將上漲76%，相較之下，辦公大樓及大型超市僅會上漲7%及4%。有酒吧老闆受訪時對稅率上漲表示擔憂，稱其應繳稅率增幅不大的情況下，每年營業稅仍會上漲近9,000英鎊，意味着許多面臨更糟糕情況的酒吧或將迎來倒閉的結局。

英媒指，全國各地將矛頭指向執政工黨、首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）以及主導加稅的財相李韻晴（Rachel Reeves）。「禁工黨議員入內」抗議潮興起一週後，已有250間酒吧、酒店、餐酒館加入行列，目前甚至發展到過千間。

2025年11月4日，英國倫敦，財政大臣李韻晴（Rachel Reeves）在記者會上發表講話，為即將公佈的預算案做準備。（Reuters）

李韻晴身為財相經常舉杯向酒吧致敬，承諾保護它們免受成本上漲影響，但如今着抗議潮已擴展至她的選區，其中一間她常光顧的酒吧除了禁工黨議員入內外，更點名禁止李韻晴進入。

英國財政部對此拒絕發表評論，但一名發言人就重申政府將通過紓困方案保護酒吧等餐飲業，而她稍早前僅表示，希望她的改革政策奏效，未來不再需要進一步增加稅收。