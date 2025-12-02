英國預算責任辦公室主席請辭　為財政預算案內容提前曝光負責

由於財政預算案提前泄漏，英國預算責任辦公室 (OBR) 主席休斯（Richard Hughes）宣布請辭。他表示，他為事件的調查結果承擔「全部責任」。調查指出，這次事件是OBR成立15年來最嚴重的失誤。



2022年9月30日，英國預算責任辦公室（OBR）主席休斯（Richard Hughes）抵達唐寧街，與英國首相卓慧思（Liz Truss）會面。此（Getty Images）

預算責任辦公室（OBR）負責評估英國經濟的健康狀況，屬政府獨立機構，但與財政部密切合作。英國上星期公布財政預算案，但在財政大臣李韻晴（Rachel Reeves）宣讀前約一小時，OBR網頁提前披露內容，令倫敦金融市場一度出現波動。

事故調查報告於12月1日公布，認為事件「嚴重損害了OBR的聲譽」，並且「嚴重擾亂財政大臣的工作」，儘管失誤屬於無意。報告還指出，這次事件的「最終責任」在於OBR的領導層。

休斯領導OBR已5年，他在辭呈中表示，希望該辦公室落實調查報告的建議，迅速恢復並重獲信任。他表示，為了OBR的最大利益，他應該辭去主席一職，為報告中指出的不足之處承擔全部責任。