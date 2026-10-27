巴西大選｜多個支持弗拉維奧的政黨承認盧拉勝選　不支持廢除結果

巴西媒體10月26日報道，此前在巴西總統選舉中支持自由黨候選人、前總統博索納羅（Jair Bolsonaro）之子弗拉維奧（Flávio Bolsonaro）的多個右翼和中右翼政黨，已宣布承認勞工黨候選人、現任總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）勝選，並表示不支持自由黨廢除選舉結果、重新選舉。



2026年10月25日，巴西自由黨的總統候選人弗拉維奧（Flávio Bolsonaro），在次輪投票落敗後發表講話。（Reuters）

巴西共和黨全國主席馬科斯·佩雷拉（Marcos Pereira）表示，期待盧拉新任期尊重差異，與國會開展對話。巴西民主運動黨主席、眾議員巴萊亞·羅西（Baleia Rossi）宣布承認選舉結果，稱盧拉依照憲法民主當選，選舉結果體現了民眾意志。

巴西進步黨參議員、前眾議長阿圖爾·里拉（Arthur Lira）表示，「作出了自己的民主選擇」，主張通過對話負責任地開展工作。

2026年10月25日，巴西勞工黨候選人、現任總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva），在次輪投票勝選連任，其支持者歡呼雀躍。（Reuters）

弗拉維奧拒絕承認敗選

巴西高等選舉法院25日晚數據顯示，在當天舉行的總統選舉第二輪投票所有有效選票中，盧拉得票率為51.79%，弗拉維奧為48.21%。

盧拉將於2027年1月5日就職，開啟第四個總統任期。不過，弗拉維奧25日晚在巴西首都巴西利亞發表演講，拒絕承認敗選。