美國中期選舉倒數階段　民調：特朗普支持率止跌回升

美國中期選舉進入最後一週，最新民調顯示，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的支持率從上週歷史低點微升一個百分點至32%，民主黨在國會選舉的全國支持率則領先共和黨11個百分點。



路透社與益普索周一（10月26日）完成的民調顯示，47%的登記選民表示將在11月3日中期選舉中支持民主黨，36%支持共和黨，另有11%尚未決定。

民主黨領先幅度較上週收窄一個百分點。若計入未決定選民的傾向，民主黨支持率為50%，共和黨41%，差距縮小至九個百分點。

在那些最有可能投票的選民中，民主黨也以53%對44%領先。

2026年10月26日，美國總統特朗普登上空軍一號前往密西西比州之前，向傳媒發表講話。（Reuters）

共和黨目前控制參眾兩院，正力爭保住多數席位。若失去任何一院控制權，特朗普第二任期最後兩年的施政議程可能受到阻礙。

生活成本成為選舉主要議題。民調顯示，73%的選民認為生活成本正朝錯誤方向發展。

政治分析人士認為，民主黨爭取眾議院控制權的機會較大，但要奪回參議院面臨更大挑戰。

這項為期五天的網絡民調訪問1679名美國成年人，包括1280名登記選民。整體誤差幅度為正負兩個百分點，登記選民樣本則為正負三個百分點。

本文獲《聯合早報》授權轉載

