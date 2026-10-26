饒舌天后Nicki Minaj現身造勢活動　特朗普公然讚「美臀」

美國期中選舉進入倒數階段，知名饒舌歌手Nicki Minaj驚喜現身密歇根州的造勢活動，公開表態力挺美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與當地共和黨候選人，為選情掀起高度話題。



巨星閃耀密州造勢 特朗普台上公開讚美身材

據英國廣播公司（BBC）報道，在密歇根州波特休倫（Port Huron）舉行的共和黨造勢大會上，身穿金色古馳（Gucci）套裝的Nicki Minaj登台發言，帶領全場群眾高喊特朗普及當地共和黨候選人的名字。她公開讚揚特朗普改變了國家：「他給了我們一個可以期待的未來。」並強調這場選舉是國家的重大轉折點。

知名饒舌歌手Nicki Minaj驚喜現身密歇根州的造勢活動，公開表態力挺美國總統特朗普（Reuters）

特朗普在介紹Nicki Minaj登場時發揮個人風格，先是打趣評論了一位男性共和黨候選人的後臀，隨後將目光轉向Nicki Minaj並向現場觀眾直言：「對了，我剛才看到一個非常好看的臀部」隨後他手指向對方並說道：「那就是Nicki Minaj的，天啊，真的很難讓人不去注意到。」他接著邀請Nicki Minaj站起來向大家展示，並接受全場歡呼，並補上一句希望對方沒有被這番話冒犯。

儘管Nicki Minaj在特朗普第一任期內曾批評過部分政策，但她此次毫不掩飾地稱自己是特朗普的「頭號大粉絲」。特朗普在Nicki Minaj下台時也大方稱讚：「她從沒這麼美麗過，她很聰明。」兩人互動成為全場焦點。

特朗普在Nicki Minaj下台時也大方稱讚：「她從沒這麼美麗過，她很聰明。」兩人互動成為全場焦點。（Reuters）

密歇根州選情高度緊繃 特朗普重砲質疑對手信仰

目前在密歇根州，民主黨參議院候選人賽義德（Abdul El-Sayed）正與共和黨候選人羅傑斯（Mike Rogers）展開激烈的選戰。前總統奧巴馬（Barack Obama）日前才剛為民主黨站台造勢。隨著11月3日決定國會控制權的投票日逼近，雙方陣營積極衝刺。

特朗普在集會演說中將矛頭指向賽義德的穆斯林信仰與背景，指控對方若當選將「引進聖戰士」。對此，賽義德嚴厲批評特朗普的言論充滿伊斯蘭恐懼症，並在競選廣告中反擊，指控總統企圖藉由攻擊其姓名與信仰，來轉移民眾對油價、雜貨價格及醫療費用等民生痛苦的注意力。

民主黨參議院候選人賽義德。（Reuters）

搭乘空軍一號隨行 搞笑演繹白宮發言人

值得一提的是，Nicki Minaj此行是搭乘美國總統專機「空軍一號」抵達密歇根州。她在機上與幕僚拍攝了一段影片並發布至社群平台X，影片中她搞笑扮演正在面試白宮新聞秘書職位的求職者。

白宮新聞秘書一職目前無人任職，起因是前任發言人扎卡里亞（Katie Zacharia）在公開亮相短短五天後便請辭離職。

Nicki Minaj此行是搭乘美國總統專機「空軍一號」抵達密歇根州。（Reuters）

長期政治立場轉變 頻頻展現對特朗普支持

出生於千里達及托巴哥的Nicki Minaj，過去曾多次展現對特朗普及其特定政策的政治背書，其中包括特朗普對於尼日利亞基督徒遭受迫害的指控，以及提供申請人居留權與美國公民身分途徑的「金卡」簽證政策，此次再度以自身影響力為共和黨助陣。

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