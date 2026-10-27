伊朗戰爭推高油價　研究：美國人均多付471美元全球最高

美伊衝突推高燃油價格，最新研究顯示，美國消費者承受的額外燃油開支為全球最高，自戰爭爆發以來，平均每人多支付471美元（約3,694港元），遠高於全球平均的60美元（約471港元）。



路透社報道，芬蘭的非營利組織能源與清潔空氣研究中心（CREA）周一（10月26日）發表的研究報告指出，美國消費者受到的衝擊尤其嚴重，主要因為美國高度依賴能源效率較低的私人汽車、日常出行距離較長，以及電動車普及速度相對緩慢。

美國與以色列今年2月28日對伊朗開戰後，霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）一度幾乎關閉，隨後又遭封鎖，嚴重擾亂全球石油供應。

研究分析169個國家今年3月初至10月中旬的燃油價格及消費情況，並以今年1月和2月的價格作為比較基準。

圖為2026年3月31日，美國佛羅里達州一家加油站的價格顯示，美伊戰事令燃油價格飆升。（Reuters）

結果顯示，全球消費者在這段期間因燃油漲價額外支付約4680億美元（約3.81萬億港元），其中美國佔1600億美元（約1.25萬億港元），中國為540億美元（約4,236億港元），加拿大則為170億美元（約1,333億港元）。

除了美國，加拿大、澳洲、新西蘭和比利時的消費者也承擔較高的額外燃油開支。

特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府則認為，為阻止伊朗取得核武器，消費者暫時承受較高油價是可以接受的代價，並堅稱戰爭結束後，石油和燃油價格將回落。不過，這場戰爭持續的時間已超出特朗普政府原先預期。

2026年5月23日，印度古吉拉特邦（Gujarat）甘地達姆（Gandhidham），由於伊朗戰爭導致霍爾木茲海峽關閉，印度面臨不斷上漲的油價，圖為貨車正在油站加油。（Reuters）

本文獲《聯合早報》授權轉載。

