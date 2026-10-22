原油價衝110美元只是前菜？國際能源署警告：能源危機恐延至2027

國際能源署署長比羅爾警告，受中東局勢持續動盪及能源供應鏈受阻影響，全球能源市場在2027年恐仍難恢復正常。



比羅爾10月20日在倫敦出席《金融時報》能源轉型峰會時說，他看不出有什麼可靠的途徑，能讓全球能源市場在2027年恢復正常，並警告霍爾木茲海峽仍可能再次關閉。

2026年10月13日，伊朗阿巴斯港附近的霍爾木茲海峽船隻。（Reuters）

「我非常擔心中東地區可能出現多場危機交織疊加的局面……這可能導致局勢進一步升級，並對能源市場造成嚴重影響。」

據伊朗媒體報道，伊朗革命衛隊星期二宣稱，三艘油輪試圖沿德黑蘭認定為非法的航道穿越霍爾木茲海峽時觸雷。其中兩艘觸雷後起火停駛；第三艘載有超過200萬桶原油的超級油輪，則在海峽以南觸雷後爆炸。

最新的船隻遇襲消息傳出後，布倫特原油期貨價格21日上午盤中一度衝破每桶111美元，過後略微退低，截至傍晚每桶約110美元。

2026年3月20日，一名男子在美國喬治亞州亞特蘭大的加油站加油。（Reuters）

油價新一輪攀高反映市場對美伊衝突可能升級的擔憂。不過，石油仍持續從中東地區運出。

商品數據機構Kpler星期二公布的數據顯示，截至10月18日的一周，涵蓋霍爾木茲海峽、紅海和阿曼灣等路線的石油外運量，七日移動日均值略高於每天2400萬桶，超過戰前每天約2330萬桶的水平。

IEA：柴油價格翻倍 供應壓力恐進一步加劇

比羅爾認為，單憑原油價格走勢評估當前能源危機的嚴重程度，是一種「短視」的做法。儘管原油價格並未如一些分析師在戰事初期所預測般飆升至每桶200美元，但柴油價格已比戰前水平高出一倍。

他指出，評估能源危機不能只看原油價格，因為人們實際使用的是石油產品。隨着柴油需求通常走高的季節來臨，許多大型煉油廠又將進行檢修，供應壓力可能進一步加劇。

我們現在如履薄冰，對此我非常擔憂。 比羅爾

比羅爾承諾，國際能源署（IEA）成員國在有必要時，「將毫不猶豫地探討進一步釋放儲備石油的選項」。

IEA成員國今年3月承諾釋放創紀錄的4億桶原油及石油產品，截至目前約八成已投放市場。比羅爾說，成員國「口袋裏」還有16億桶石油，以備不時之需。

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摩根士丹利：煉油設施檢修 成品油供應緊張至明年中

摩根士丹利星期二發布的分析報告預測，即使戰事對石油運輸造成的干擾逐步緩解，全球成品油市場的供應緊張局面仍可能持續至2027年中，主要原因是煉油設施即將迎來規模異常龐大的計劃檢修。

分析師指出，到明年第二季，全球煉油廠因計劃檢修而暫停生產的煉油產能預計將達到每日340萬桶，相當於平常水平的2.5倍，也比中東和俄羅斯煉油設施目前的減產規模更高。

報告解釋，不少煉油廠此前為了把握豐厚的煉油利潤而推遲檢修，但維修工作終究無法無限期延後。分析師也預計，到2027年第二季，煉油產量不太可能出現明顯回升。

高盛：中東戰爭導致運油成本一年升至約七倍

高盛集團最新分析報告指出，中東戰爭導致全球原油海運費在過去一年急劇攀升，平均運費已從每桶約3美元升至20美元以上，約為一年前的七倍。

報告指出，運費增加的因素包括霍爾木茲海峽的戰爭風險溢價，以及燃油成本上漲和船對船轉運石油造成的額外成本。其中，海峽的戰爭風險溢價約為每桶7美元；燃油成本上漲和船對船轉運則分別推高約4美元。

高盛目前仍預測，布倫特原油價格將在今年底回落至每桶90美元。不過，報告提醒：

運費持續居高不下，加上船隻遇襲風險加劇、石油基礎設施受損，以及地緣政治風險溢價更難消退等因素，都可能給我們的布倫特原油預測帶來一定的上行風險。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】