阿里巴巴挑戰涉軍黑名單勝訴　美法院叫停部分國防合約限制

美國聯邦法官10月26日批准阿里巴巴集團（Alibaba Group）提出的初步禁令請求，要求美國政府不得僅因相關企業或其母公司、子公司與那些為這家電商巨頭提供遊說服務的機構存在業務往來，就拒絕向這些企業授予五角大樓的合約。這意味法院叫停與名單相關的部分國防合約限制。



路透社報道，五角大廈今年6月將阿里巴巴列入一份「涉嫌協助中國軍方」的企業名單，該名單上還包括有網路搜尋服務商百度、電動車製造商比亞迪，以及其他多家中國大型製造和科技企業。隨後，阿里巴巴對美國政府提起了訴訟。

周一的裁決意味着，阿里巴巴將能夠繼續聘用那些同時也為五角大樓承包商提供服務的美國遊說活動的公司；此舉消除了該公司在挑戰其「中國軍方相關企業」認定過程中的一個潛在障礙。

資料照片：2008年9月28日，美國軍事總部五角大廈的鳥瞰圖。（Reuters）

這項認定並未施加正式制裁，但限制了五角大廈與名單所列企業之間的合約往來；此外，從2027年起，五角大廈也將被禁止透過第三方採購這些企業的產品或服務。

阿里巴巴此前否認與軍方有任何關聯，並表示其產品與服務旨在服務零售、物流和企業技術領域，而非國防或情報領域。