美國前海軍上將批特朗普伊朗政策失誤：美國總是高估自身軍事力量

美國前海軍上將麥克雷文（William H. McRaven）近日接受《外交事務》（Foreign Affairs）雜誌訪問時指，美伊戰爭遠非美國政策制定者第一次未能認清美國力量的局限，指這場戰爭發動時沒有清晰的理由，同時亦批評美國總統特朗普（Donald Trump）及其團隊的失策，高估美軍軍事力量的潛力。麥克雷文曾指揮擊斃本·拉登的突襲行動、官至特種作戰司令部司令。



麥克雷文在訪問中表示，從越南到阿富汗、伊拉克，再到2026年的伊朗戰爭，美國一再高估美軍軍事力量的效能，誤將戰術勝利當成戰略成功，以及將技術優勢當成萬能鎖匙。他在研究美國在越戰失敗時表示，當時美軍在對越南的損失不斷加大的回答只有「更多部隊、更多炸彈、更多錢」，失敗被視為美國所代表的一切的禁忌。

麥克雷文指「相信能贏」是重要的，「但若必勝信念未與健全政策判斷結合，戰爭的法則被漠視，錯誤地以為技術及火力可以克服戰鬥固有的摩擦，當戰術成功被視為戰略勝利的保證時，就必須重新評估」。

海灣戰爭時期，美國海軍兩棲指揮艦藍岭號（USS BLUE RIDGE）及法國海軍等船隻停泊在巴林港口。（美國國防部）

後來美國總統列根（Ronald Reagan）上任後，美國開始擴張軍隊，大幅增加國防開支，同時國會於1986年通過《高華德-尼可拉斯法案》（Goldwater–Nichols Act ），強化了參謀長聯席會議主席的作用，確立了戰區司令部司令作為作戰指揮者的地位，確保了聯合作戰的整合，改進了聯合規劃和採購，並最終促成美國特種作戰司令部的建立。

麥克雷文以海灣戰爭（Gulf War）為例，剖析戰爭成功要素，指當時老布殊（George H. W. Bush）身邊聚集一眾傑出傑出外交官、軍官、情報專家和戰略思想家，在道德高地上，老布殊看到波斯灣（Persian Gulf）與1930年代萊茵河局勢之間的相似之處，並在外交上爭取聯合國成員國通過譴責伊拉克入侵科威特的決議。

伊朗戰爭：圖為2026年3月16日，阿聯酋最大港口富查伊拉（Fujairah）石油工業區遭無人機襲擊，攔截的殘骸落在地上，並引起濃煙。（Reuters）

麥克雷文藉此對比以往美國在海外的戰事，和現任特朗普政府面對伊朗時缺少審慎態度。鑑於敘利亞巴沙爾·阿薩德（Bashar al-Assad）政府倒台、哈馬斯被重創、美軍拘捕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）的勝利等因素，令美國認為技術力量加上士兵的勇氣和經驗，使美軍近乎無敵。

然而，美軍在今年2月28日空襲伊朗期間，空襲了一所小學，使美國喪失道德高地。同時特朗普政府沒有事先通知其阿拉伯地區盟友，導致美國從一開始就缺乏該地區的信任，從而在尋求盟友支持打開霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz） 時，遭到國際社會冷待。

麥克雷文表示，伊朗戰爭被總統個人化領導，他指這將令軍方領導層進一步政治化且有嚴重加劇之虞。他又指，國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）對軍方高層持續清洗，將在未來數年破壞文官與軍方關係，他認為此次清洗恐將產生「寒蟬效應」，削弱高級軍官提供坦率建議的意願和能力。