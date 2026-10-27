特朗普要求擱置加州2萬郵寄選票　遭聯邦上訴法院駁回

美國特朗普政府早前指控加州向非美國公民發出約2萬張郵寄選票，要求法院下令擱置這些選票。美國聯邦上訴法院週一（26日）駁回該請求，稱下級法院法官尚未審理此案，上訴法院現在受理此案為時過早。



《紐約時報》於10月26日報道，美國聯邦上訴法院一個由三名法官組成的合議庭，以2比1駁回請求，裁決並未涉及特朗普政府指控的實質內容，僅指出司法部未能給予下級法院「充分的機會」審理此案。

美國中期選舉：圖為2026年10月24日，特朗普與第一夫人梅拉尼婭在家鄉佛羅里達州西棕櫚灘的棕櫚灘縣（West Palm Beach）選舉監督辦公室投票。（Reuters）

兩名支持駁回的法官質疑政府要求加州審查選票的理由，指出在中期選舉前幾天做出最後時刻的裁決，無疑會干擾加州管理選舉的能力，並可能違反最高法院反覆維護的一項原則，即聯邦法院不應在投票前夕更改規則。

加州政府對這項裁決表示歡迎，加州總檢察長邦塔（Rob Bonta）在一份聲明中表示，法院裁決有助於加州政府保護選民投票權及組織公平安全的選舉。