聯合國調查委員會：以色列犯下戰爭罪　持續在加沙種族滅絕

聯合國巴勒斯坦被佔領土和以色列問題獨立國際調查委員會10月26日發表報告說，以色列在巴勒斯坦被佔領土犯下戰爭罪及危害人類罪，並在加沙地帶持續實施種族滅絕。



2026年10月23日，加沙中部努塞賴特（Nuseirat）的建築物遭以色列空襲後，當地民眾查看情況。（Reuters）

該調查委員會提交聯合國大會的報告說，約旦河西岸局勢自2023年10月7日以來嚴重惡化。報告認為，約旦河西岸的巴勒斯坦人「正因其國籍、種族和民族、性別、年齡而成為攻擊目標」。

報告認為，在加沙地帶，即使在加沙停火協議宣布後，以色列當局和部隊仍持續實施種族滅絕行為，其目的是「全部或部份消滅巴勒斯坦人」。

2026年10月22日，加沙城（Gaza City）遭以色列空襲，有車輛嚴重損毀。（Reuters）

調查委員會建議，以色列應遵循國際法院2024年7月的諮詢意見，立即結束對巴勒斯坦領土的非法佔領、移除所有定居點並撤出定居者。以色列必須停止沒收和侵佔巴勒斯坦人的財產、返還已沒收和侵佔財產，停止以軍事目的為由侵佔巴勒斯坦人的土地，並將所有已沒收的土地返還所有者。