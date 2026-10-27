以色列大選　以媒：內塔尼亞胡傳向以軍施壓攻擊伊朗

以色列10月27日舉行大選，在選前民意調查稍為落後的總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）被指向軍方施壓，冀利用攻擊伊朗刺激選情。



《衛報》26日報道，內塔尼亞胡25日在社交平台X上載一張人工智能（AI）生成的特拉維夫出現核爆蘑菇雲的圖片，並提及伊朗核計劃問題，稱選民需要在他或面臨核攻擊風險之間選擇。

2026年10月5日，以巴戰爭三周年前夕，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在耶路撒冷的紀念儀式上發表講話。（Reuters）

以色列第十二頻道（Channel）則指，內塔尼亞胡近日與軍方總參謀長扎米爾（Eyal Zamir）就挑釁伊朗誤判，並在極其敏感的關頭，即時引發與伊朗衝突的一項針對軍方的指令交鋒。

報道提到，扎米爾傳要求有關指令以書面方式呈交。不過內塔尼亞胡及以色列國防軍分別否認報道，後者強調無意向伊朗採取軍事行動。美媒CNN26日指，內塔尼亞胡在最近幾週曾遊說美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）向伊朗發動新一輪攻勢，有關講法與英媒《金融時報》早前的估計相符。

內塔尼亞胡的主要對手是前軍隊總參謀長艾森科特（Gadi Eisenkot）。(Reuters)

白宮則表明，不會在11月3日的中期選舉前向伊朗採取軍事行動。

選前民調顯示，內塔尼亞胡的執政聯盟所得議席可能少於前以軍參謀長艾森科特（Gadi Eisenkot）領導的中間偏右陣線，惟雙方都或無法取得執政過半數，但後者有機會與以色列阿拉伯政黨合組內閣，不過目前仍存未知之數。