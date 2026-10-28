穆傑塔巴：應確保滿足伊朗提出條件 結束非戰非和狀態
撰文：林嘉敏
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伊朗最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）10月27日與最高國家安全委員會秘書雷扎伊（Mohsen Rezaei）會面，聽取國內安全形勢匯報，並商討管理霍爾木茲海峽、維護國家及區域安全等議題。期間，穆傑塔巴強調，必須要落實伊朗的條件，才能結束「非戰非和」（neither war nor peace）的狀態。
據《德黑蘭時報》（Tehran Times）報道，穆傑塔巴表示，讓敵人陷入絕望是伊朗抵抗的直接成果之一。他又強調，應落實國家官員提出的各項要求，維護伊朗和區域「抵抗陣線」（resistance front）的權利和利益，才能結束當前戰事以及「非戰非和」的對峙狀態。
穆傑塔巴又指，通過管控具有戰略意義的霍爾木茲海峽，加強與鄰國在共同利益基礎上的關係，對於維護國家和地區安全至關重要。
雷扎伊在會議上匯報了近期局勢以及應對各類挑戰的舉措，稱國家安全委員會秘書處正推進國家戰略部署。
此次會面之際，各方正通過外交管道推動緩和美伊衝突。其中，沙特、土耳其、巴基斯坦等國持續同伊朗開展安全對話，探索能長久可行的和解方案。
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