香港移民鄒至蕙勝選連任多倫多市長　得票創歷史新高

港人移民鄒至蕙（Olivia Chow）10月26日在加拿大多倫多市長選舉中脫穎而出，成功連任。鄒至蕙在勝選後承諾，將增加出租房屋、提供免費學校午餐，並為經常乘搭公共交通工具的市民降低票價。據加媒報道，鄒至蕙獲得該市史上最高的得票數，共計532,201張選票，佔總票數的54%以上。



綜合《衛報》與加拿大廣播公司（CBC）報道，這場競爭激烈的選舉投票率創下紀錄，但鄒至蕙最終以13%的優勢擊敗對手布拉福德（Brad Bradford），獲得54%的選票，而布拉福德的得票率為41%。

2026年10月27日，港人移民鄒至蕙（Olivia Chow）勝選連任多倫多市長後，舉行集會感謝支持者。（X@oliviachow）

選前民調顯示，兩人勢均力敵，而兩人對多倫多未來的發展願景截然不同，外界原本預期選情會更加接近。

鄒至蕙認為，選民會接受她的政策，以應對席捲全球各大城市的日益嚴重的住房負擔能力危機。她的勝選也表明，選民們相信，標榜進步政策的城市管治能夠抵禦生活成本上漲帶來的衝擊，這種衝擊曾導致過去多屆政府垮台。

當地時間26日晚，鄒至蕙向支持者和布拉福德表示感謝。

鄒至蕙對歡呼雀躍的支持者表示：「我知道我們都熱愛多倫多，也都對它的未來充滿信心。我們可能在實現目標的方式或未來的願景上存在分歧，但我毫不懷疑我們都希望這座城市變得更好。」

現年69歲的鄒至蕙長期以來一直是多倫多政壇的中堅力量。她曾擔任教育局學務委員、市議員和聯邦議員。她這次獲得的53.2萬多張選票幾乎是2023年選舉得票數的兩倍。

生於香港的鄒至蕙13歲時與家人一同移居多倫多。鄒至蕙1985年首度出任公職，1991年成為多倫多市議員。

2026年10月27日，港人移民鄒至蕙（Olivia Chow）勝選連任多倫多市長後，在市政廳向傳媒發表講話。（Getty）

2023年6月26日，鄒至蕙於補選中以37.2%得票率勝出多倫多市長選舉，擊敗第二名的前副市長貝安娜（Ana Bailao），成為首位當選多倫多市長的華裔加拿大人。