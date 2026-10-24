特朗普取消部份加拿大商品50%關稅　疑為共和黨緬因州參議員助選

撰文：王海
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美國將於11月3日舉行中期選舉。白宮10月23日表示，將取消部份加拿大商品的50%關稅，但將改為對加拿大的其他商品徵收關稅。同日較早時候，緬因州共和黨參議員柯林斯（Susan Collins）聲稱，是她推動特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府對幾類加拿大進口商品實施關稅豁免，她表示這些商品對緬因州的產業「至關重要」。柯林斯正尋求連任，與民主黨參議員候選人傑克遜（Troy Jackson）的支持率不相上下。

據《華爾街日報》率先報道，柯林斯在網上宣布的消息並未提及，雖然部份加拿大產品的關稅將被取消，但新的產品將被列入50%關稅清單。

柯林斯稱為緬因州爭取到關稅豁免：

就在柯林斯大力宣傳這些新的關稅豁免政策不到一小時後，白宮就宣布了新的關稅措施。對加拿大產品徵收高額關稅在她競逐連任的緬因州並不受歡迎。

特朗普23日（周五）簽署了一項公告，將「某些產品」從他夏季引用一項已有96年歷史的貿易法對加拿大徵收50%關稅的商品清單中移除。

根據白宮的一份詳細公告，特朗普將部份加拿大商品，其中包括夾板、部份紙製品、某些機械和冷凍設備以及某些包裝箱及包裝盒從關稅清單移除。

與此同時，特朗普政府「將用某些閥門、地毯、廢棄物和其他產品來代替上述產品」。

這份公告稱，這些調整是為了「進一步細化對部份加拿大產品的關稅範圍」，但其中並未提及緬因州。

2026年10月8日，美國緬因州共和黨參議員柯林斯（Susan Collins）抵達緬因州溫德姆，參觀新建的污水處理廠。（Reuters）

公告又指，受「338條款」關稅約束的商品清單的新增和移除將於10月30日生效，即11月3日美國大選前四天。

在白宮公告公開之前，柯林斯辦公室發布了一份新聞稿，稱讚柯林斯為「緬因州農業產業至關重要的九類產品」爭取到新的關稅豁免。

這份聲明發布之際，緬因州關鍵的參議員選舉已開始提前投票，特朗普不得人心的關稅政策一直是這場選舉的焦點議題。

柯林斯的民主黨對手、第五代緬因州伐木工人傑克遜迅速在網上反擊，堅稱柯林斯應該為特朗普的關稅政策負責。

傑克遜在一份聲明中表示：「特朗普的貿易戰讓緬因州人民的生活更加艱難，成本也更高。柯林斯助長了這場混亂，投票確認了幕後推手，現在卻想邀功，她只是潑了一杯水來滅火。」

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