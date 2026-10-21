艾伯塔省獨立公投「留加」派大勝 加拿大總理：期待攜手前行
撰文：李健民
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加拿大艾伯塔省（Alberta）本週一（19日）投票決定是否舉行獨立公投，結果顯示「留加」派大勝。加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示對公投結果感到高興，並期待會本着「高抱負」的精神與艾伯塔省攜手前行。
卡尼於星期二（20日）前往內閣會議途中表示，是次公投結果對加拿大是個好結果，對該省選民選擇了團結表示高興：「他們選擇共同建構未來，選擇了繼續彼此照料，懷抱明確目標與宏大抱負，攜手向前推進。」
加拿大廣播公司（CBC News）報道，本次公投約75.5%選民願意艾伯塔省繼續留在加拿大，只有約24.5%選民同意啟動獨立公投。卡尼表示結果「清楚表明」大部份人願意留在加拿大，是時候為艾伯塔人與加拿大人共同合作。
保守黨領袖博勵治（Pierre Poilievre）在最大城市卡加利（Calgary）表示，保守黨對艾伯塔人投票支持在「統一的加拿大內，建造強大的艾伯塔省」感到高興，但同時對近期加拿大分離主義升溫感到擔憂。
而在幾個星期前的魁北克省選舉中，分離主義政黨魁北克人黨（Parti Québécois）和魁北克團結黨（Québec solidaire）皆分別取得28%及12%選票：「我感到擔憂，在自由黨（Liberal party）11年執政裏，有四分之一艾伯塔人和三分之一魁北克人選擇脫離加拿大。 」
博勵治認為是時候為加拿大人拿出實在成果，譬如實現購屋願望、降低食品價格、以及打擊犯罪等行動，保障加拿大人安全。
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