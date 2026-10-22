加拿大推近500億計劃抵禦美國關稅　重點保護鋼鐵及汽車產業

加拿大總理卡尼（Mark Carney）和安大略省長福特（Doug Ford）周三（10月21日）聯合公布總額62億美元（約486億港元）的產業支援計劃，以保護鋼鐵及汽車製造業免受美國關稅衝擊。



據計劃，將在五年內向鋼鐵業提供37億美元（約290億港元）、向汽車行業投放18億美元（約141億港元）。同日，安大略省一家美資鋼鐵公司Cleveland-Cliffs的工廠宣布裁員。《歐洲新聞台》指，這反映貿易爭端已經影響就業。

2026年8月25日，圖為加拿大總理卡尼（Mark Carney，左）與美國總統特朗普（Donald Trump，右）。

卡尼批評稱：「美國加徵關稅顛覆了持續了幾十年的貿易協定。這增加了美國家庭的開支，同時也使安大略省的工人和企業處於不利地位。」他證實周三與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）通話，討論貿易、伊朗及中東議題，惟談判未有突破。

美加雙方談判於8月破裂，美方8月22日對價值200億美元的加拿大商品加徵50%關稅。隨後，卡尼政府設定了「十年內非美出口翻倍」的目標。

與此同時，美國大使館指責加拿大政客試圖影響即將到來的中期選舉，而福特直言：「無論中期選舉結果如何，無論誰入主白宮，我們都回不到從前了。」