日外相：正協調首相高市早苗出席下月深圳APEC會議

日本外相茂木敏充10月27日在參院外交防衛委員會會議上透露，首相高市早苗計劃出席下月在深圳舉行的亞太經合組織（APEC）首腦會議，正在就此展開協調。



共同社報道，相茂木敏周二被問及是否會借此次會議之機安排與中國國家主席習近平開展對話，他表示：「雙邊會談目前仍在探討當中，現階段不便說明將與哪些國家舉行會談。」

茂木敏充又指，必須認真看待包括日中聯合聲明在內的兩國四個政治文件形成的歷史。他稱，中國是重要的鄰國，希望通過溝通構建建設性及穩定的關係。

2026年9月23日，美國紐約，日本首相高市早苗在紐約聯合國大會發表演講後，於Park Lane Hotel舉行的新聞發布會上向媒體發表講話。(Reuters)

去年11月，高市早苗提出「台灣有事」言論後，中日關係急速惡化。外界關注日方此舉是否有意緩和兩國關係。

另外，防衛大臣小泉進次郎周二表示，他將出席周四起一連3日在菲律賓舉行的東盟擴大防長會議，並且在會議期間於當地與美國、韓國和菲律賓三國防長對話，商討加強合作。他稱「日本將積極為地區和平穩定作出貢獻，並將繼續保持真誠透明的黟伴關係。」至於被問到會否與中國國防部長董軍會面，他表示未知道董軍會否出席，並指如果他出席，會坦承討論各種問題。