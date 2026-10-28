日防災事務大臣呼籲應對「國難級」天災　稱最好備妥1周物資

日本災害管理副大臣細野豪志在「防災廳」於11月2日正式成立之際表示，政府將在防災廳成立當天發布「緊急要請」，要求全體國民即日起儲備至少3天、行有餘力達1週的食物、飲用水和應急物資，以全面防範南海海槽特大地震、首都直下地震及富士山噴發等「國難級」天災。



日本富士電視台報道，細野豪志周一稱，「至少準備1週的量確保即便在沒有外部公共援助的情況下，家中也能有足夠的食物、廁所用品和飲用水等必需品。」

細野大臣在出演富士電視台的網絡節目《新聞加時賽（News Enchousen Hajimemasu）》時透露，在11月2日防災廳成立當天，他將向中央各省廳、各都道府縣以及全體國民發出「緊急呼籲」，敦促各方加強防災準備。新設的專責救災機構「防災廳」，將負責統籌規劃從災前風險預警、避難準備到災後復原重建等工作。

細野大臣還稱，面對南海海槽巨大地震、首都直下地震、千島海溝與日本海溝沿線大地震，乃至富士山火山噴發等嚴重威脅，能自理生活的民眾愈多，政府與地方救災資源才能第一時間集中投放到最需要幫助的受災群體。

南海海槽（日本南海岸附近的海槽）地圖。（Peka/ Wikipedia CC BY-SA 3.0）

針對過往避難所環境惡劣、甚至造成「災害關聯死」的痛點，細野強調，防災廳成立後的首要具體改善指標就是避難所，將推動避難環境從基本的「TKB」，也就是廁所（Toilet）、熱食廚房（Kitchen）、床鋪（Bed），進一步加入洗澡設施（Bath），升級為「TKBB」，並透過平時與民間設施簽署支援協定、大幅擴增專業防災志工規模等公私協力模式，不再讓地方市町村獨力承擔重擔。