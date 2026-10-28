WSJ：美國警告海灣國家　中期選舉後或再猛烈攻襲伊朗

《華爾街日報》10月27日引述消息報道，美國政府已通知多個海灣國家，中期選舉後有可能會再對伊朗展開短暫且激烈的軍事行動，旨在迫使德黑蘭重返談判桌，敦促相關國家作好準備。



報道指，美軍正將一套愛國者導彈防禦系統由德州調往中東地區，以加強區內防空能力，並已將部隊撤出容易遭受攻擊的基地，以準備應對局勢升級。此外，駐中東美軍持續補充彈藥庫存，轟炸機與戰機為發動空襲作準備。

據報，華府還會再調派一個航空母艦打擊群及一支海軍陸戰隊遠征部隊到中東，預計11月與目前在當地的約20艘美軍軍艦會合。

有消息人士透露，美國總統特朗普（Donald Trump）目前尚未決定是否發動攻擊，但傾向在選後展開行動，目標包括伊朗的基礎設施及核設施。另一個選項是，繼續尋求以對話達成協議，由中東地區的調解方持續展開斡旋，但至今未有成果。

2026年10月23日，美國佛羅里達州，總統特朗普（Donald Trump）乘搭空軍一號抵達當地機場。（Reuters）

另一方面，以色列亦已針對可能發動的新一輪攻擊制定了計劃並選定了目標。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）一直力主恢復打擊行動，希望藉此削弱伊朗的實力，最終推翻其政權。

假如美軍重拾空襲，將意味着特朗普政府的策略從當前的「經濟施壓」轉向。透過更嚴厲的制裁和海上封鎖，伊朗的石油銷售已中斷數月，大部分空中航線被迫關閉，陸路貿易也受到嚴重衝擊；這使得伊朗本已急劇惡化的經濟處境愈發艱難。

但有分析認為，面對進一步的打擊，伊朗不太可能屈服。在戰爭最激烈的階段，伊朗曾承受了來自美國和以色列超過2萬次的打擊，但至今仍在談判桌上提出了強硬要求。