河口湖台女命案｜狠夫涉殺妻騙保　日網怒轟：別拿日本當殺人舞台

日本山梨縣富士河口湖町一名38歲台籍井姓女子於10月19日在酒店房間內遭割頸身亡，台灣檢警與司法當局隨後於10月27日逮捕死者的29歲李姓丈夫。檢警調查發現，李男涉嫌與同團的27歲楊姓女共犯合謀，為詐領高達3,000萬新台幣（約726萬港元）的高額旅遊平安險，遠赴日本實施這起預謀殺人案。消息傳到日本後，也引發部分日本網友不滿。



偽裝結婚與高額保單 死者生前曾求助：恐活不到年底

台南地檢署證實，李男疑與井女進行偽裝結婚後，不僅涉嫌強迫女方簽署千萬本票，更為其投保鉅額旅平險，並積極慫恿女方獨自參加日本旅行團。井女在案發前一個月曾向媒體與友人求助透露，丈夫曾提出「若失去手腳可領取巨額理賠」等詭異言論，讓她極度恐懼，甚至哀嘆「自己可能活不到年底」。

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案發當天，山梨縣警方在現場逮捕同團的台籍楊姓女子，並扣押帶血菜刀；而涉嫌主謀的李男在赴日辦理妻子後事返台後，隨即於高雄國際機場遭台南地檢署拘捕到案。

看準日本對外國人寬容？日網怒轟：難怪選這裏行兇

此案經日本各大新聞媒體報道後，迅速登上Yahoo! ニュース等平台熱搜，引發日本網友的嚴厲討伐。許多日本網友看到台媒揭露的案情細節後，紛紛感嘆：

「這情節簡直就像以前的2小時懸疑推理劇一樣……」

「死者生前居然還跟友人訴苦『可能活不到年底』，單純覺得這整件事太恐怖了」



此外，嫌犯選擇在當地商家購買菜刀作為行兇工具，並將案發現場選在知名觀光勝地河口湖，引發在地民眾不滿：

「雖然對台灣人沒有偏見，但拜託不要專程跑來日本犯案好嗎？」

「兇手自己心滿意足了，但給當地居民和觀光業者帶來的打擊與負面影響根本無法估量」

「應該嚴格限制向外籍觀光客出售菜刀等危險物品，凶器居然是在日本當地採購的」



部分網友更是直言批評日本司法系統對外籍犯罪者的過度寬容，懷疑嫌犯是精心挑選犯罪地點：

「這難道不是看準了如果犯罪舞台選在日本，外國人被不起訴的機率很高嗎？」

「不去中國、韓國或泰國，偏偏選在我們這個外國人不起訴連發的檢察機關所在地，這難道只是巧合？」



目前台灣司法當局正朝向保險金詐領與計畫性謀殺方向深入偵辦，並將與日方保持聯繫合作，期盼早日釐清完整真相。

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