西班牙高速列車相撞至少68死　交通部長：訊號故障及錯誤指令導致

西班牙兩列高速列車10月28日在托雷多（Toledo）附近發生相撞意外，升至至少68人死亡，事發後連接馬德里與南部安達盧西亞（Andalusia）地區的鐵路線暫停營運。交通部長普恩特（Óscar Puente）事後表示，致命列車相撞事故是由於列車調度員在訊號故障後發出的錯誤指令造成。



據美媒報道，普恩特指，由於電腦故障導致主LZB訊號系統出現故障，觸發該區域所有列車被迫自動停車，其中包括捲入事故的Renfe高速列車和Iryo列車。

西班牙鐵路基礎設施管理者Adif的控制系統其後接管了該系統，並決定讓Renfe列車繼續行駛，並且儘管當時處於紅燈禁止列車行駛，列車仍被授權繼續向前行駛。

Iryo 列車則在前方約25公里的軌道上原地不動。

普恩特表示，Renfe列車被授權在沒有任何速度限制的情況下行駛，這意味在當地時間上午8時36分至8時52分期間，它以每小時約200公里的速度行駛了約25公里，然後與Iryo列車迎面相撞。

普恩特稱這宗事故「確實令人難以置信」，並表示控制中心在 Iryo 列車停在軌道上時允許 Renfe 列車恢復行駛的決定是「令人費解的」。

事發於當地時間10月28日上午9時前，據西班牙傳媒El Pais引述消息人士指，一列載有397人的AVE高速列車，與一列停在軌道上、載有147人的Iryo列車相撞，其中一架列車有至少2節車廂出軌滑落旁邊斜坡。

馬德里地區的輸血中心呼籲民眾前往捐血，稱為應對「醫療需求突然增加」的情況。

有乘客向西班牙COPE電台稱，「我們聽到一聲巨響，是一種持續約10秒鐘的沉重撞擊聲，感覺就像列車要出軌一樣。透過右側車窗，我看到損毀的火車，我想那應該是另一輛列車」。

新華社：有中國公民受傷

中國駐西班牙大使館表示，截至目前，涉事車輛上共有4名中國公民，目前健康狀況總體良好。新華社報道，據列車上1名中國公民表示，與其同行的3名中國公民中有人受輕傷，車上乘客正疏散。

西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）表示，對托雷多（Toledo）發生的嚴重火車事故感到震驚，向所有受害者及其家屬致以深切慰問，並表達支持。

這是西班牙今年發生的第二宗致命高速列車意外，1月18日，西班牙南部發生兩列火車出軌意外，造成至少45人死亡、170人受傷。