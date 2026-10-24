西班牙馬德里2.5萬人上街示威　要求政府保障退休金制度

10月24日（周六），約2.5萬名民眾走上西班牙首都馬德里（Madrid）街頭，要求政府保障國家退休金制度。



據法媒報道，馬德里市中心10月24日（周六）舉行示威遊行，示威者從阿托查（Atocha）火車站和平遊行至馬德里主要購物大道格蘭維亞（Gran Via），要求政府保障國家退休金制度。

2026年10月24日，西班牙馬德里，民眾在示威遊行中手持橫額，上面寫有「捍衛公共退休金」。25萬人走上街頭，支持公共退休金制度。（Getty）

馬德里政府稱，現場約有25萬名示威者，其中不少人高舉寫着「保護並保障我們的退休金」的橫額。

來自南部城市西維爾（Seville）的公務員費爾南德斯（Juan Fernandez，38歲）表示，他不確定自己未來是否還能領到退休金，並反對任何將退休金制度私有化的做法。「任何被私有化的部分，其價值都會與股市價格掛鈎。到時就會有贏家，也有輸家。」

現年64歲、即將退休的皮拉爾（Pilar）則強調，「退休金應當是神聖不可侵犯的」。她敦促西班牙民眾「捍衛我們辛勤工作換來的一切——不僅是退休金，也包括醫療和教育等公共服務」。

西班牙將在11月舉行國會選舉，退休金制度的可持續性及生活成本問題成為選民關注議題。

10月初，右翼反對黨人民黨（PP）國會議員穆尼奧斯（Ester Munoz）預測現行退休金體質將會崩潰，並呼籲進行改革。西班牙社會黨首相桑切斯（Pedro Sanchez）則指責右翼陣營企圖削弱退休金與通脹掛鈎的上調機制。

不過，人民黨黨魁費霍（Alberto Nunez Feijoo）早前承諾，如果人民黨在11月29日的大選中獲勝並由他出任首相，人民黨將繼續每年按通脹率上調退休金。

目前約有680萬名西班牙人領取國家養老金。根據西班牙社會保障部的數據，截至今年9月，每月人均養老金金額為1576歐元（約1.4萬港元）。