民調：特朗普支持率持續處歷史低位 共和黨流失西班牙語裔選民
撰文：聯合早報
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美國一項最新民調顯示，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的支持率維持在其政治生涯最低水平，西班牙語裔（Hispanic）選民對其表現尤其不滿，並傾向於在下個月的中期選舉中支持民主黨。
路透社與益普索（Reuters/Ipsos）周一（10月5日）完成的全國民調顯示，32%的受訪者認可特朗普的總統表現，與9月民調持平。當時的支持率已創下特朗普從政以來最低紀錄。
西語裔選民曾協助特朗普贏得2024年總統選舉，當年近半數西語裔選民投票給特朗普，遠高於2020年大選中的約三分之一。不過，特朗普近幾個月的支持度持續下滑，目前僅24%的西語裔美國人認可他的表現，是他兩屆總統任期以來的最低水準。
民調也顯示，共和黨在中期選舉前面臨壓力。在已登記選民中，44%傾向支持民主黨，37%支持共和黨。獨立選民中，民主黨以37%對21%領先共和黨，但仍有28%尚未決定投給哪一黨。
西語裔登記選民中，52%計畫支持民主黨，只有26%支持共和黨。這個差距是特朗普上台以來民主黨在該族群取得的最大領先優勢。
中期選舉將在11月3日舉行，選民將決定國會眾議院和參議院的控制權。共和黨正為可能的失利做準備，多名分析師預測民主黨可能會重新獲得眾議院多數，參議院控制權也可能會改變。
生活成本是選民目前最關心的議題。民調顯示，伊朗戰爭導致汽油和柴油價格上漲，進一步推高消費通膨。
同時，共和黨在年長選民中的優勢也明顯縮小。 50歲以上選民目前44%支持共和黨、42%支持民主黨，有關共和黨支持率僅領先兩個百分點，遠低於去年12月的八個百分點。在50歲以下選民中，民主黨則領先18個百分點。
這項為期六天的民調共有4,506名美國成年人參與，抽樣誤差幅度約為兩個百分點。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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