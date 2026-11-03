中期選舉｜AI數據中心、移民　六大議題決定民望低迷的特朗普生死

美國即將於11月3日舉行中期選舉，這次選舉將會是針對美國總統特朗普（Donald Trump）第二任期的表現，以及民主黨（Democratic Party）是否能在華盛頓重奪政治權力。



《衛報》報道指，最新的民調顯示特朗普第二任期的支持率已降至其兩個總統任期的最低點，很大程度上源於民眾對國家經濟狀況的普遍不滿，以及一場不得人心的伊朗戰爭所影響。衛報分析指，在今年的中期選舉中，經濟、伊朗戰爭、移民、特朗普權力、人工智能及民主等關鍵議題，將對美國選民有較大影響。

經濟

即使特朗普在2024年總統競選期間承諾解決生活成本問題，但經濟始終是選民最關心的主要議題。根據美媒AP聯合芝加哥大學公共事務研究中心（NORC）進行的一項民調表示，只有26%的選民認可特朗普在經濟問題上的表現，這個比例甚至比前總統拜登（Joe Biden）所獲的支持率低兩個百分點。

2026年10月27日，美國德州拉伯克（Lubbock），美國總統特朗普（Donald Trump）出席一場中期選舉競選集會，為共和黨聯邦參議員候選人帕克斯頓（Ken Paxton）助選；圖為現場民眾的反應。（Reuters）

伊朗戰爭

在伊朗戰爭方面，特朗普自今年2月28日向伊朗開戰以來，伊朗為實施報復封鎖霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz），導致美國車主的燃油開支增加，此舉亦違背他先前「結束無休止戰爭」的承諾。同時，因未經國會授權便宣布採取軍事行動，亦受到兩黨人士的批評。

移民相關議題

邊境關閉與執法仍是選民關心的議題，特朗普經常吹噓自己關閉南部邊境的舉措，將其視為自己最大的政績之一。

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特朗普權力

即使特朗普未有參選中期選舉，但他仍然告訴選民，把這次選舉當作他本人參選一樣。而在特朗普深陷利益衝突，以及各類個人偏好的建設項目的爭議之際，他的個人品行及行使權力的方式，亦成為選民投票的關鍵因素。

2026年10月27日，美國參議院民主黨候選人塔拉里科（James Talarico）在美國德克薩斯州拉伯克市（Lubbock）舉行的中期選舉前集會上發表演說。（Reuters）

AI人工智能

在AI方面，此議題亦成為本次中期選舉的關鍵議題，民調顯示大多數美國選民對人工智能持負面看法，然而特朗普仍然推進人工智能發展，甚至試圖將其發展成「超級智能」。

最後在民主方面，《衛報》表示，在特朗普可能干預投票進程的陰霾下，此次選舉在充滿不確定性的背景下舉行。上個月美國最高法院駁回了他限制郵寄選票的請求，促使他變本加厲地散布關於「選舉舞弊」的指控。