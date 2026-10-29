以色列大選料無陣營過半　內塔尼亞胡籌組聯合政府困難或需重選

以色列10月27日（周二）舉行的「戰時選舉」創數十年來最高投票率。票站調查顯示，總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）陣營與以色列國防軍前總參謀長艾森科特（Gadi Eisenkot）領導的反對派陣營勢均力敵。截至28（周三）已點算一半選票後，內塔尼亞胡陣營暫以53席領先反對派的48席，雙方都仍未達到組織政府所需的61席。



據法媒報道，票站調查同時顯示，兩個阿拉伯裔政黨—拉姆黨（Raam）和「聯合名單」（Joint List）表現強勁，合計可贏得17或18席，或扮演「造王者」角色。

按形勢發展，以色列政局可能出現以下四種情況：

（一）聯合政府（Coalition Government）

各政黨立即展開談判，爭取61席多數優勢，但前景遠未明朗。總統赫爾佐格（Isaac Herzog）將提名最有希望籌組政府者，並不一定是獲得最多議席的政黨。

2024年1月18日，以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）出席達沃斯論壇。（REUTERS）

拉姆黨已表態願與艾森科特陣營合作，但艾森科特始終與之保持距離，擔心雙方合作反而會成為負擔。

內塔尼亞胡陣營則因一些較小的右翼政黨未能跨過進入國會的選票門檻，並沒有明顯途徑可增加議席。

上一次在2022年11月舉行的選舉，內塔尼亞胡花了58天才成功籌組內閣，顯示欲組建聯合政府的談判極其艱難，且各黨派堅持自身利益，最終也會導致政府不穩。

（二）少數派政府（Minority Government）

若無陣營獲得61席，某個候選人可嘗試在沒有多數席位下執政，轉而依靠其他議員的暫時性支持。

在此情況下，阿拉伯裔政黨議員或發揮關鍵作用。由阿巴斯（Mansour Abbas）領導的拉姆黨過去就曾扮演「造王者」，於2021年至2022年間加入由貝內特（Naftali Bennett）和拉皮德（Yair Lapid）領導的短命聯合政府。

聯合名單則表明不太可能直接加入聯合政府，但願為任何將內塔尼亞胡趕下台的人提供「安全網」。

以色列政治分析師埃洛維茨（Tal Elovitz）說，阿拉伯裔選民的投票率異常高，表明它們有「強烈的合作意願」。

2026年6月24日，以色列特拉維夫，國防軍前總參謀長艾森科特（Gadi Eisenkot）出席市政會議。（Reuters）

然而，艾森科特至今未公開考慮這個可能性，內塔尼亞胡也在競選中不斷向猶太裔選民強調，投票給反對派可能讓阿拉伯人進入政府。

埃洛維茨說：「目前看來，各黨派有可能組建一個由艾森科特領導的少數派政府，但這仍可能隨最終的選舉結果而改變。」

（三）團結政府（Unity Government）

基於以色列政治板塊極度兩極化，組建團結政府的前景似乎不切實際，但在理論上，這個途徑可產生一個不那麼極端的政府。

以色列輿論經常設想一個可能的團結政府：內塔尼亞胡放棄立場極具挑釁性的極右翼盟友和極端以色列正統派（ultra-Orthodox）政黨，轉與艾森科特結盟。實際上，兩人在許多安全議題上觀點相近。而且，以此形態組成的大聯盟政府也會排除阿拉伯政黨。

2026年10月27日，以色列舉行國會選舉，總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在耶路撒冷的一個票站投票前做出反應。（Reuters）

10月16日發布的一項民調就發現，如果選舉未能產生明確的多數贏家，55%的以色列人更傾向於組建團結政府，而非重新選舉。

實際上，這種情況近年也有先例。2019年4月至2020年3月，以色列不到一年間就舉行三次選舉。最終，內塔尼亞胡和中間派的退休將領甘茨（Benny Gantz）就曾達成權力分享協議，由兩人輪流擔任總理。只不過協議在一年後破裂，在2021年3月引發了又一次選舉。

（四）僵局難破、重新選舉

若沒有任何陣營能夠組建內閣，以色列將不得不重新舉行選舉。

如前所述，2019年至2021年3月，由於沒有任何一個陣營有能力組建持久的政治聯盟，以色列一共舉行了四次選舉。

2026年10月27日，圖為以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu，左）與以色列國防軍前總參謀長艾森科特（Gadi Eisenkot，右）。Reuters）

原則上，獲總統提名的候選人有28天時間組建聯合政府，並可延長14天。不過，即使新政府到時仍然難產，以色列仍有其他程序性手段，可避免立即宣布重新選舉。