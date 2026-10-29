聯大連續34年通過決議　敦促美國終止封鎖古巴

聯合國大會10月28日（周三）以130票贊成、17票反對、25票棄權的大比分通過決議，再次敦促美國終止對古巴長達60餘年的經濟、商業與金融封鎖，這是聯大連續第34次通過同類決議。



古巴國家主席迪亞斯-卡內爾（Miguel Diaz-Canel）在社交平台發文表示，儘管美國施壓企圖改變投票，但世界再次以「壓倒性優勢」反對。

不過，路透社指出美國在投票前積極遊說，推動多國改變立場，相較去年165票贊成、7票反對、12票棄權的投票結果，今年的贊成票減少、棄權票增多，部分西方國家首次投下棄權票。

美國駐聯合國大使沃爾茲（Mike Waltz）亦在投票結束後宣稱：「我感到欣慰的是，現在包括韓國、德國等主要經濟體在內的許多國家都改變了立場。」隨後，他又表示，越來越多國家立場轉變，預測相關趨勢將持續。

報道指，美古代表在投票前後發生激烈言語衝突。沃爾茲周三透露，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）簽署文件，驅逐一名古巴駐聯合國一等秘書，並限其24小時內離境。對此，迪亞斯-卡內爾強調，即便面對美國的壓力和命令，古巴也絕不屈服。