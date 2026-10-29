美國駐聯合國大使與古巴代表爆口角　魯比奧驅逐一名外交官｜有片

美國駐聯合國大使沃爾茲（Mike Waltz）近日在其社交平台發布一段影片，片中可見，他在聯合國大會講台上發言時，與古巴的外交官員發生激烈口角。數名古巴外交官員站在講台前與沃爾茲劍拔弩張，沃爾茲則高聲叫對方遠離講台。國務卿魯比奧（Marco Rubio）事後據報驅逐了孔塞普西翁（Richard Tur de la Concepcion），古巴常駐聯合國代表團第一秘書，他被指試圖從沃爾茲的發言人手中搶走對方手機，以阻止他拍攝這場爭吵。



據美媒《每日野獸》報道，沃爾茲10月27日（周二）在紐約聯合國大會發表講話，指責古巴政府從強迫勞動中獲利，此舉引發雙方緊張關係升級。

美國駐聯合國大使沃爾茲與古巴代表團發生激烈衝突：

在演講期間，沃爾茲更展示了古巴已故領導人卡斯特羅（Fidel Castro）和現任總統迪亞斯-卡內爾（Miguel Díaz-Canel）佩戴勞力士手錶的照片。

古巴代表團，包括外交部長帕里利亞（Bruno Rodríguez Parrilla），對沃爾茲的演講表示強烈抗議。代表團成員現在座位上拍台以示抗議。

帕里利亞其後憤怒地走向沃爾茲的講台。沃爾茲指責古巴官員試圖「恐嚇」他，並表示：「他休想像恐嚇政治犯那樣在美國恐嚇我，我是美國的代表，退後！」

現場的影片可見，帕里利亞反指沃爾茲「說謊」。

在沃爾茲命令古巴代表團「請坐下。再見。坐下」之前，現場又響起一陣叫喊聲。

沃爾茲的幕僚與古巴外交人員發生衝突：

在衝突發生期間，古巴常駐聯合國代表團一等秘書孔塞普西翁被拍到試圖從沃爾茲的發言人弗雷雷（JP Freire）手中搶走手機，阻止他拍攝雙方的爭吵。

27日晚上，沃爾茲在霍士新聞節目中受訪時表示，孔塞普西翁「推撞並試圖毆打」他的一名團隊成員，並補充說，魯比奧已經簽署了將他驅逐出境的文件。

沃爾茲指：「他走了。他將在未來24小時內乘飛機前往夏灣拿。」