美國議息｜聯儲局按兵不動　沃什強調：無關中期選舉

臨近11月3日美國中期選舉，美國聯邦儲備局星期三（10月28日）宣佈，將聯邦基金利率目標區間維持在3.75%至4%不變。



儘管通脹水準依然高企，聯儲局主席沃什（Kevin Warsh）在會後記者會上堅決捍衛央行獨立性，強調該決議完全基於經濟資料，並未受到政治週期的干擾。「政治在這一決定中沒有起到任何作用。在整個會議期間，我完全沒有聽到任何人提及政治、選舉，或是未來一周左右即將發生的事情。」

在此次聯邦公開市場委員會會議上，票委以10比2的表決結果通過了這項決議。聯儲局理事庫克（Lisa Cook）與克利夫蘭聯儲主席哈馬克（Beth Hammack）投下反對票，主張將利率上調25個基點。

當前美國通脹已連續五年多超出2%的長期目標。今年2月爆發的對伊朗軍事衝突推升了全球能源價格，加上廣泛的關稅政策，持續對國內物價構成上行壓力。與此同時，人工智能（AI）領域的投資熱潮及配套大型資料中心的加速興建，也進一步推高了相關成本。最新資料顯示，美國9月通脹率回升至3.7%，再度逼近階段高點。

當前美國通脹已連續五年多超出2%的長期目標。（Reuters）

儘管聯儲局在政策聲明中將整體經濟增速評估上調為「強勁」，且失業率穩定在4.2%左右，但工薪階層面臨的生活成本壓力仍成為兩黨選戰攻防的核心焦點。面對外界對央行決策時機的審視，美國財長貝森特（Scott Bessent）發聲力挺，表達了對沃什把控增長與抗通脹平衡能力的充分信心。

值得注意的是，沃什還宣佈了一項機制改革：聯儲局將在2027年和2028年縮減設定利率的會議頻次，分別由常規的每年八次縮減至七次和六次，以便為更具前瞻性的長期戰略研判預留充足空間。

本文獲《聯合早報》授權轉載

