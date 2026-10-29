萬斯據報致函伊朗高官商重啟談判　伊外長：將續探討7日停火方案

美媒10月28日引述知情人士稱，美國副總統萬斯（JD Vance）已致函伊朗最高國家安全委員會秘書雷扎伊（Mohsen Rezaei），重點討論重啟美伊談判的可能性，是數月來美國向伊方發出的最高級別接觸訊號。伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）同日重申，德黑蘭將繼續與調解方保持密切聯繫，討論如何確保落實伊方提出的「7日停火方案」。



《華爾街日報》引述知情人士稱，該信件是奉美國總統特朗普（Donald Trump）之命發出。萬斯此舉意在試探美伊能否找到足夠的共識，以說服特朗普在未來幾週內不要下令對伊朗發動打擊。

另一名知情人士透露，萬斯的信件以及隨後美伊官員之間的討論未包含美伊和平方案的具體細節，反而是着重探討潛在的談判框架。

這張攝於2026年1月9日的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普的3D列印微模型和伊朗國旗。（Reuters）

報道指，萬斯雖然公開支持伊朗戰爭，但私下已對戰爭表示保留。特朗普曾任命萬斯為首席談判代表，後者兩次飛往伊朗與伊朗方面會面，尋求達成結束衝突的最終協議，但最終不果。

然而，雷扎伊上週已表示，除非伊朗的核心訴求得到滿足，否則伊方不會與美國進行談判。

2026年10月9日，美國俄亥俄州，副總統萬斯（JD Vance）在一個集會上發表講話。（Reuters）

據路透社報道，阿拉格齊同日表示，伊朗將繼續給予美伊談判的外交機會，並強調如果美方肯落實德黑蘭提出的「7日停火方案」，該方案或可在不到一週的時間內完成。

伊朗9月在聯合國大會首次宣布該方案，呼籲美國落實雙方6月簽署的諒解備忘錄，包括解凍120億美元的伊朗資產、解除對伊朗石油的制裁以及結束對伊朗港口的海上封鎖。

阿拉格齊當時稱，美國可以在四、五天內履行承諾，並指霍爾木茲海峽屆時即可重新開放，而有關伊朗核計劃在內的「最終協議」談判則可在第七天開始進行。

2026年2月17日，伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）在瑞士日內瓦聯合國裁軍會議特別會議上發表講話。（Reuters）

特朗普已公開拒絕該方案，半島電視台（Al Jazeera）稱，雙方主要分歧在於步驟順序。伊朗堅持認為，在更廣泛的談判開始前，美國必須履行其先前的承諾；美方則希望從一開始就解決伊朗的核計劃問題。