伊朗總統赴俄出席天然氣峰會晤普京　籲反制單邊制裁

伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian ）於當地時間周一（26日）早上抵達莫斯科，參與第8屆天然氣出口國論壇（GECF）峰會，同時預計將與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會面，商討經濟合作等問題。



論壇由俄羅斯、伊朗、卡塔爾等主要產氣國組成，成員合共掌握全球約七成天然氣儲量，本屆峰會核心議題包括定價協調、能源轉型、投資。據土耳其阿納多盧通訊社（Anadolu Agency）於10月26日報道，佩澤希齊揚於週二（27日）參加第8屆天然氣出口國論壇會議，並預計會在會場內發表演說。

據塔斯尼姆通訊社（Tasnim）於10月26日的報道指，佩澤希齊揚表示地緣政治發展和單邊措施嚴重威脅全球能源安全和市場穩定，並譴責美國和以色列對伊朗的軍事侵略，稱攻擊伊朗能源設施和中斷能源輸送危及全球能源安全和經濟增長。

他同時批評美國對伊朗的制裁以及海上封鎖和航空限制，呼籲主要能源供應國譴責並反制這些措施。

伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）於週五（23日）在社交媒體Instagram稱，佩澤希齊揚將與普京進行會面，並指這次會面將延續俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）10月19日訪問德黑蘭期間的討論，預計會談將聚焦於雙邊合作以及區域和國際情勢。

2026年10月27日，伊朗總統佩澤希齊揚（ Masoud Pezeshkian）在俄羅斯莫斯科會見卡塔爾國王塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani）時握手。（Reuters）

塔斯尼姆通訊社另引述，在伊朗總統短暫工作訪問裏，與其他參與國的領導人進行雙邊會談，佩澤希齊揚在會談期間，與卡塔爾埃米爾塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani）進行會面，兩人回顧了雙邊關係的最新發展，並強調了擴大政治和經濟聯繫、在能源、貿易與投資領域挖掘具體合作項目。

另外雙方還討論了能源合作、擴大經貿交流以及加強天然氣出口國之間的協調等關鍵議題。