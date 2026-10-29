美國中期選舉｜選委會申報系統遭攻擊　政治資金披露完全「隱形」

在美國中期選舉進入白熱化衝刺之際，負責監管政治資金的美國聯邦選舉委員會（FEC）電子申報系統突遭網路攻擊，被迫緊急下線近41小時。



路透社報道指，這一事故導致選前巨額政治獻金在長達近三天的時間裏對公眾完全「隱形」，引發競選監督機構的高度警覺與輿論強烈質疑。目前，該系統已於星期三（10月28日）晚間恢復運行。

按照美國現行法規，在臨近選舉的衝刺階段，超級政治行動委員會（Super PAC）等團體必須按期提交強制性的24小時與48小時申報，動態公開資金去向。然而，由於申報系統持續癱瘓三個夜晚，公眾與監督團體完全無法追蹤這批密集的最後支出。

競選資金流向追蹤機構OpenSecrets的資料顯示，在系統癱瘓前的一周內，超級政治行動委員會及「暗錢」（Dark Money）組織平均每日支出超過5000萬美元（約3.92億港元）；僅10月20日單日申報的開支就突破2.5億美元（約19.61億港元）。

2026年10月27日，美國德州拉伯克（Lubbock），美國總統特朗普（Donald Trump）出席一場中期選舉競選集會，為共和黨聯邦參議員候選人帕克斯頓（Ken Paxton）助選；圖為現場民眾的反應。（Reuters）

針對申報中斷，OpenSecrets執行董事布拉塞斯（Hilary Braseth）批評稱：「遲到的公開等同於拒絕公開。當海量外部資金在選前最後關頭湧入時，財務透明絕非奢侈品，而是公眾最根本的安全底線。」

FEC的一份內部通報顯示，系統系因有不明人士試圖入侵系統而暫時關閉，以控制網路安全風險。恢復後已要求所有使用者重置密碼。

網路安全專家對此指出，在威脅波及範圍未明之前，主動斷網屬於標準的避險策略，旨在確保申報資料不被篡改。

儘管FEC並不承擔選務與計票工作，此次事故未直接妨礙選民投票，但在中期選舉前夕的極度敏感節點遭遇嚴重癱瘓，加上官方披露細節有限，仍在華盛頓政治圈引發了是否有人蓄意掩蓋敏感政治開支的廣泛揣測。

本文獲《聯合早報》授權轉載

