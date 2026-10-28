中期選舉｜Audi擬斥逾300億元赴美建車廠　特朗普歸功關稅政策

10月24日，佐治亞州佩里（Perry）的競選集會舞台上，奧迪（Audi）全球行政總裁（CEO）高德諾（Gernot Döllner）站在特朗普（Donald Trump，又譯川普）身旁，向台下被煽動起來的人群宣佈：奧迪將投資超過40億美元（約314億港元），建設其位於美國的第一座組裝廠。特朗普隨之投桃報李，盛讚高德諾是一位來自德國的「帥哥」。



而再過大約10天，便是美國政壇至關重要的中期選舉。在佐治亞這個關鍵搖擺州，一家連年失血的車企和一位急需利好消息的總統，因為相近的利益聚到了一塊。

但在雙方表面的熱情過後，一方要面對的是全球市場的銷量挑戰，以及德國本土的大規模裁員，另一方則要忐忑迎接不利的民調選情。佐治亞的遠水，解不了奧迪的近渴，也難解特朗普的選情。

推遲15年的美國製造

對於特朗普向高德諾的肉麻「表白」，不少德媒持批評態度。如德國《商報》（Handelsblatt）不屑地稱此為「一場夢魘」、「有失尊嚴的鬧劇」。德國《世界報》（DIE WELT）則用「下跪」來形容高德諾在特朗普身邊的姿態。

但奧迪的選擇其實頗為無奈。據CNBC報道，奧迪是最後一家在美國建立生產基地的德國豪華品牌，落在了平治（Benz）和寶馬（BMW）身後許多年。截至目前，奧迪在美國銷售的每一輛車都依賴進口。但由於特朗普二次上台後不斷揮舞各種關稅大棒，僅2025年關稅便給奧迪造成了12億歐元（約105億港元）的損失。而在今年前三季度，奧迪又由於關稅為主的因素，在美國市場的銷量下降了16%。

事實上，早在15年前，奧迪原有在美國本地化生產的機會。2011年，福士汽車（Volkswagen）集團在田納西州查塔努加建成了美國首座整車工廠，用於生產Passat。彼時福士內部一度將查塔努加也視為奧迪北美生產的首選，但奧迪最終滑向了墨西哥。這是因為彼時車企可以利用《北美自由貿易協定》（NAFTA）的優勢，在墨西哥低成本生產，再出口至美國。

【相關圖輯】關稅戰｜美國爆囤貨潮！超市貨架清空 不知情大媽：有龍捲風嗎？（點圖放大瀏覽）：

+ 28

此後十餘年，寶馬、平治分別在南卡羅來納和阿拉巴馬建立了本土產能，唯獨奧迪每一輛在美國銷售的汽車，都要從歐洲或墨西哥過關而來。對於奧迪來說，在銷量順遂的年份，即便存在關稅和匯率變化，也可以被增長消化；但一旦市場轉向，這個缺口就將更加顯著，直至變成巨大的傷口。奧迪不是不知道應該建廠，而是在不建也能過日子的思維慣性裏待得太久，直到變得過不下去。

一場定製的選舉秀

至於特朗普把奧迪的建廠計劃搬上競選舞台，其目的也完全不需要掩飾。

據路透社（Reuters）、彭博社（Bloomberg）、《商報》等媒體報道，特朗普正在試圖說服美國人在中期選舉中支持共和黨，旨在扭轉中期選舉的不利局面。民調顯示，目前民主黨在多個州領先，而特朗普的支持率則接近歷史低點。

《商報》認為，對特朗普來說，他希望抓住每一根救命稻草來救急，此時奧迪的40億美元投資則來得正好。而高德諾則是配合他演出的「演員」：先是被關稅勒索，隨後被承諾的補貼和關稅減免收買，最後被當眾降格為「競選助手」。

但對於特朗普而言，這場「勝利」的真實分量如何，還要打上一個巨大的問號。根據規劃，奧迪佐治亞工廠要2027年才動工，批量生產則要等到2030年代初，全面投產可能還要推至2031年。何況，這一項目最終還要得到福士汽車集團監事會的批准。

雖然為當地提供4500個崗位的數據很好看，但它們不會在2027年之前出現，更不會在中期選舉前出現。特朗普急於宣佈奧迪項目落地，更像是在「臨時抱佛腳」。

更要緊的是，特朗普的關稅敘事與就業數據之間存在顯著的裂痕。

據《華爾街日報》（WSJ）報道，自2023年以來，美國製造業就業崗位已減少20多萬個；在新關稅實施後，製造業更是連續八個月進行裁員。英國《衛報》（The Guardian）則報道稱，自特朗普上任以來，美國汽車及零部件行業的就業人數已經下降。美國勞工統計局的數據顯示，今年7月美國汽車及零部件工廠就業人數降至96.45萬人，低於關稅生效前2025年3月的97.53萬人。

《世界報》則毫不留情地批評稱，特朗普有關就業繁榮的承諾迄今並未兌現。特朗普要用一座五年後才運轉的工廠來證明關稅「正在起作用」，而關稅正在削弱的就業，恰恰是他最需要爭取的選民每天感受到的現實。

延伸閲讀：美網紅讚國產車CP值高！SUV不到3萬美元有大熒幕+雪櫃

+ 8

奧迪的病灶，佐治亞治不了

另一方面，奧迪今天面臨的困境，也遠不止「在美國沒有工廠」這一個變量。

今年上半年，奧迪營收291.8億歐元（約2547億港元），按年下滑10.4%，營業利潤率僅3.8%，全年營收預期被迫下調至580億至630億歐元（約5062至5500億港元）。

對奧迪而言，美國關稅的影響只是其中一部分，更大的失血點在中國。今年第三季度，奧迪在華銷量約9.46萬輛，按年跌幅擴大到24.5%。而在今年上半年，奧迪中國業務貢獻的利潤從去年同期的2.79億歐元（約24.4億港元）暴跌至0.73億歐元（約6.4億港元）。

而在電動化這個決定未來的賽道上，奧迪的存在感則更為稀薄。Q6L e-tron、A6L e-tron等電動車的銷量被同價位的中國品牌競品遠遠拋離。先前奧迪撤回2033年停售燃油車的計劃，本身就承認了轉型節奏需要重新校準。

更值得注意的是，奧迪在美國的這項投資與德國本土現實的撕裂。今年9月，福士汽車集團批准了在德國的史上最大規模重組，計劃裁減多達10萬個崗位，並可能關閉包括一家奧迪工廠在內的四家德國工廠。此前，德國金屬工業工會（IG Metall）已明確要求福士管理層為德國廠區提供「可靠的長期前景」。而奧迪德國內卡蘇姆工廠約15000名員工的未來仍在懸置之中。

對於特朗普而言，奧迪能否順利建廠或許並不重要，他需要的只是中期選舉前的一幀畫面：一位德國企業的CEO站在他身邊，證明特朗普關稅把製造業帶回了美國；對於奧迪來說，能否按時在美國建廠或許沒那麼重要，它現在最需要的，是一個不被關稅繼續吞噬的喘息時間。兩者在佐治亞的舞台上短暫各取所需，然後各自回到各自的現實：工廠要五年後才動工，中期選舉幾天後就開始投票，遠水，終究解不了近渴。

【本文獲《觀察者網》授權轉載。】

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

