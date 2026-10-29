央視轟日劇《VIVANT》抹黑中國　TBS社長：無意敵視特定國家

由男星堺雅人、阿部寬等主演的日劇《VIVANT》（別班）第二季播出後，中國官媒《環球時報》、央視等媒體最近點名批評該劇，指劇中出現「中國祕密情報組織」對日本人施以酷刑的情節，批評劇情「抹黑中國、渲染『中國威脅論』」等。播出該劇的TBS電視台則回應稱《VIVANT》屬娛樂作品，並無敵視特定國家的意圖。



日劇《VIVANT》由男星堺雅人主演（VIVANT網站）

日本《共同社》10月29日報道，中國《環球時報》在週一（26日）發布的報道中提及劇中存有「中國祕密情報組織」對日本人施以切斷手指、利刃刺腹等刑罰的描繪，與歷史上日軍侵華期間對中國抗日人士施加的酷刑高度重合。中國央視亦在25日批評稱，《VIVANT》的劇情刻意製造與中國人的對立，以及煽動敵意。

TBS電視台社長龍寶正峰在28日的記者會上，對目前播出的《VIVANT》劇集受到中國媒體批評表示：「無意敵視任何特定國家。」他強調《VIVANT》屬完全虛構的娛樂作品，指TBS立場是不煽動國家之間的對立，亦不容許訴諸任何武力或暴力，並指該劇「沒有傳遞傷害國民感情的訊息。」

TBS劇集《VIVANT》被內地媒體指出，劇中的「中國祕密情報組織」存有對日本人施加酷刑的情節。（IG@tbs_vivant）

至於劇中存在「中國祕密警察組織」嚴厲拷打日本人的情節，龍寶正峰則解釋是在表現方式上，有必要性的前提下進行創作。但他亦表示，這種表現方式是否會讓觀眾感到不滿或恐懼，是一個值得探討的問題。

《VIVANT》是日本TBS電視台製作的劇集，第一季於2023年7月至9月播出，並於今年7月播出第二季。主角設定為日本自衛隊非官方組織「別班」的情報人員，講述主角潛入恐怖組織等、在世界各地執行任務的故事。由於以國際局勢為背景、劇情規模宏大，加上堺雅人、阿部寬、二宮和也、松坂桃李、二階堂富美等多位知名演員參演，在日本備受關注。