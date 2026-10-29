日本退稅新制｜免排隊VJW退稅5步教學！成田／關西7大機場適用

日本退稅新制｜日本旅遊｜日圓匯率低，不少港人都愛到日本掃貨！而日本將於11月1日正式落實全新「先付後退」免稅制度，日後旅客購物時需先付含稅金額，離境時再辦理退稅。為了節省大家在機場排隊的時間，日本官方特別在 Visit Japan Web（VJW）加入了線上退稅確認功能！《香港01》「好食玩飛」記者為大家拆解由日本國稅廳發佈的VJW辦理退稅5大步驟。想知要如何辦理、在哪個機場適用？即看下文！



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日本退稅新制｜有哪些機場可用Visit Japan Web辦退稅？

日本退稅新制將於2026年11月1日實施，實施後舊有「即買即扣稅」模式將走入歷史，旅客離境前必須經海關確認購買紀錄方可獲退還稅款。雖然機場設有自助退稅機，但遇上旅遊旺季難免要排長龍。日本國稅廳公佈，目前有7個主要國際機場支援透過Visit Japan Web（VJW）系統完成海關確認程序，包括：

成田國際機場

羽田機場

關西國際機場

中部國際機場（新特麗亞）

新千歲機場

福岡機場

那霸機場



只要在出境大廳完成線上操作，畫面出現綠燈即可直奔航空公司櫃枱 Check-in 兼託運行李，省卻大量輪候時間！

大家可在Visit Japan Web系統完成海關確認程序。（AI生成圖片）

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日本退稅新制｜如何在Visit Japan Web辦退稅？

跟著日本國稅廳的指引，大家在離境當日在指定機場中，只需進行5個步驟即可完成線上辦理海關確認（出境時攜帶物品確認）手續：

VJW退稅步驟【1】登入 Visit Japan Web（VJW）帳戶

大家首先要登入VJW帳戶，之後就會看到原本的「準備免稅手續」已更新為「免稅購買．退稅手續」。旅客入境日本後，可在此欄目先行登錄入境許可資訊及護照照片。

VJW退稅步驟【2】連接機場專屬 Wi-Fi

當大家到達上述指定的7大機場的國際線出境大廳後，必須連接海關專用的無線區域網絡：

SSID： Customs_WiFi_For_TaxRefund

密碼： jcustoms



VJW退稅步驟【3】開始辦理退稅手續

當Wi-Fi連線成功後就可返回VJW頁面，點選離境時適用的「退稅手續」按鈕。

連線成功後再點選離境時適用的「退稅手續」按鈕。（日本國稅廳網頁截圖）

VJW退稅步驟【4】確認購買紀錄

點擊「退稅手續」後，系統就會自動帶出旅客在日本免稅店購買的合資格紀錄（包括出示護照或使用VJW免稅QR Code的消費）。仔細核對無誤後，點選 「Confirm」。但大家要留意，系統紀錄僅保留購買日起計90天內 的消費，必須於期限內完成辦理。

仔細核對購物記錄無誤後，便點選 「Confirm」。（日本國稅廳網頁截圖）

VJW退稅步驟【5】確認退稅手續結果

送出後，大家便要留意畫面顯示的審核結果狀態：

綠色「Complete」： 代表海關已完成系統查驗，可直接前往航空公司櫃枱辦理報到及寄艙行李。

紅色「Not Complete」： 代表需接受抽查，須帶同免稅物品前往指定海關櫃枱由關員實物檢查，確認無誤後狀態會更新為 Complete。



本文作者：何加祺（Kiko Ho）

香港01《好食玩飛》頻道編輯，具備豐富的飲食及旅遊專題策劃經驗。平時會搜羅在地隱世美食、假日好去處及最新出遊趨勢，透過親身採訪與實測，將多元化的休閒資訊整理為具操作性的行程建議，為讀者探索生活樂趣。



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