墨西哥男主持大力踢航拍機　害模特兒遭砸臉濺血　竟辯稱因穿新鞋

墨西哥一檔深夜綜藝節目發生離譜直播意外，一名男主持人突然一腳踹向製作團隊使用的航拍機，豈料航拍機瞬間飛向旁邊一名女模特兒，砸中臉部，導致女模特兒當場濺血受傷。



航拍機被踢飛 砸向女模特兒臉部

一名男主持人突然一腳踹向製作團隊使用的航拍機，豈料航拍機瞬間飛向旁邊一名女模。（X@Anxiousvids）

綜合外媒報道，這名男主持人查瓦納（Ernesto Chavana）當時主持節目《Es Show》，他見到製作單位使用的航拍機飛過來，突然一腳踹向航拍機，導致航拍機飛向旁邊的女模特兒羅哈斯（Isabella “La Colombiana” Rojas）的臉部，造成她嘴部受傷、嘴唇流血，驚悚畫面全被直播鏡頭拍下。

綜藝節目出意外 女模特兒被砸臉濺血▼▼▼

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事發後現場觀眾發出驚呼，工作人員也趕緊上前處理。令人傻眼的是，查瓦納一度對工作人員喊道，「看看你們做了什麼！」試圖將意外責任推給他人，但隨後便在節目中公開道歉，坦承自己必須負責。

查瓦納表示，「我真的非常抱歉，剛才發生的事情，我要負起責任。」他接着說：「我對自己剛才做的事感到非常羞愧，也非常尷尬。」不過，他隨後又替自己的行為提出一個令人錯愕的理由，

我踢了他們放在我面前的這個東西……我不知道，也許是因為我穿了新鞋。

羅哈斯是該節目的固定班底，《Es Show》是一檔在墨西哥的西班牙語深夜綜藝節目，內容包括遊戲、舞蹈、喜劇短劇、音樂及名人來賓等。

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