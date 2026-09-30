右腳罹癌卻鋸左腿？美國醫生開錯刀慘變雙腿截肢　74歲患者怒提告

美國俄亥俄州傳出離譜的醫療失誤，1名74歲的婦人去年因為患癌而接受右下肢的截肢手術，沒想到外科醫生「截成左腳」，最終導致這名婦人雙腿均遭截肢，她憤而將醫院告上法院，指控醫院與醫療團隊犯下重大錯誤。



美7旬婦右腳罹癌 醫生搞烏龍「鋸掉左腳」

《紐約郵報》報道，曝光的訴狀中，74歲的婦人莎倫（Sharon Jacks）因為罹患「鱗狀細胞癌」，原定於去年9月19日在俄亥俄州瑪麗艾塔（Marietta）的塞爾比綜合醫院（Selby General Hospital）接受右腿膝蓋以下的截肢手術，然而當她從麻醉中醒來時，卻震驚地發現自己的左腿不見了。

1名74歲婦人去年因為患癌而接受右下肢的截肢手術，沒想到外科醫生「截成左腳」，導致這名婦人雙腿均遭截肢。（X@Mymomcare）

莎倫的律師指出「她進了手術室，醒來時卻發現被切掉的是另一條腿，這顯然令人無法理解」。據悉，醫生隨後不得不切除原定手術的右腿，導致莎倫失去雙腿，她和丈夫憤而對主刀醫生、手術團隊其他成員及醫院提起了訴訟，律師也痛批「根本沒有任何藉口可言，多名醫務人員的徹底失職導致這場災難，儘管有多次機會可以發現錯誤並暫停手術，但手術團隊卻始終沒有察覺他們正在對錯誤的腿進行手術」。

醫療記錄顯示：在手術前，外科醫生最初確實在正確的腿上做了標記，但最終被切除的卻是錯誤的腿。訴訟指出「在錯誤部位進行手術被視為最嚴重、可預防的醫療事故之一，通常被稱為『絕不應發生』（Never event）」。

她憤而將涉事醫院告上法院，指控醫院與醫療團隊犯下重大錯誤。（截取自Google Map）

據悉，訴狀列出了8項指控，包括嚴重疏忽、魯莽行為以及機構疏忽，該訴訟還尋求為莎倫爭取補償性賠償和懲罰性賠償，以涵蓋過去及未來的醫療費用、疼痛與苦難、精神痛苦、永久性損傷以及喪失生活樂趣的損失。

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