歐盟拒給加拿大「準成員」名分？　卡尼回應：名稱並不重要

歐盟和加拿大將於週四（10月29日）及週五（30日）在蒙特內爾（Montreal）舉行峰會，本來料為商討啟動加拿大成為歐盟「準成員國」（associate member）身份談判，不過據英媒取得的峰會聯合聲明草案，相關表述被淡化，僅以「不斷深化的緊密聯繫」（ever closer association）來描述雙方關係。



據《衛報》10月30日的報道提及，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）曾在上個月的「盟情諮文」中宣布，歐盟將啟動讓加拿大成為歐盟首個準成員國的申請程序，該程序被譽為歐盟歷史上的一個里程碑，歷史上歐盟首次與非歐洲國家建立此類「準成員」關係，亦是自克羅地亞2013年加入歐盟以來，歐盟再次擴展與非成員國的關係框架。

馮德萊恩的這項表態令歐盟各成員國政府感到意外，並引發政治和法律層面的抵制，外交官對「準成員」國並無明確定義提出疑問。

《衛報》指，峰會的聲明草案並未提及有關「準成員國」身份的工作計劃，相反草案中指出雙方將「致力於在2027年歐盟-加拿大峰會之前，明確『加拿大與歐盟建立更緊密聯繫』」

2026年9月16日，加拿大總理卡尼（Mark Carney）在法國斯特拉斯堡（Strasbourg），出席歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）發表年度「盟情諮文」。（Reuters）

加拿大總理卡尼（Mark Carney）在當地時間週二（27日）的內閣會議前向記者表示，名稱並不是重點，重點是這個身份是否能為加拿大帶來實際成果：「具體的名稱並不重要，重要的是這個關係將如何改善加拿大人的生活，以及讓加拿大整體成為一個更獨立、更具主權的國家，使我們能按自己的意願生活。」

此次的峰會正值加拿大尋求拓展貿易、投資和夥伴關係，降低對美國的經濟依賴之際。該草案承諾，雙方將維持可預測的貿易環境、深化北極地區的合作、打擊外國資訊的干預，並繼續支持烏克蘭。

另外草案提出其他合作領域包括加強能源安全、建立關鍵礦產供應鏈，以及推進人工智能安全和保障方面的合作。