彭博：歐盟擬於2027年初對中國實施更多進口限制

彭博社10月26日引述知情人士報道，歐盟計劃採取防禦措施，減少從中國進口包括化工、家具和機械等行業的產品。相關措施有可能採取進口限額或關稅的形式，最早有機會於2027年第一季度公佈。



報道指，知情人士透露歐盟委員會正試圖複製近期限制混合動力汽車流入歐盟的舉措。此前，歐盟委員會與北京達成協議，將從中國進口的混動汽車數量限制在每年35萬輛。不過，知情人士補充，在與成員國及中國磋商後，上述計劃以及歐盟針對的具體行業有可能會發生變化。

去年，歐盟對華貿易逆差已達3600億歐元（約3.16萬億港元）。歐盟委員會正謹慎尋求平衡，既要提振本土產業，又要避免引發北京方面的反制和貿易戰。

2025年2月7日，中國上海洋山港輪船貨櫃旁邊，有中國國旗飄揚。（Reuters）

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）早前表示：「產業界呼籲我們採取行動，我們聽到了他們的呼聲並將做出回應，包括採取更多防禦措施。」

此前，中國商務部在一份聲明中警告，「歐方不能幻想以施壓換取好處，更不要低估中方維護自身利益的決心和能力。」中國亦已宣布，對原產於歐盟的進口對硝基甲苯發起反傾銷調查。