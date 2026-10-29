委內瑞拉要求英倫銀行歸還凍結黃金儲備　總統：別再找藉口

委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）於週三（10月28日）要求英倫銀行（Bank of England）歸還已凍結多達六年的黃金儲備。



據法國《世界報》（Le Monde）在10月29日的報道指，委內瑞拉在存放該國家銀行的黃金無法提取，該批黃金在2023年的總價值約149億港元，其原因是當時英倫銀行拒絕承認時任總統馬杜羅（Nicolas Maduro）在2018年連任。

羅德里格斯批評英倫銀行「別再找藉口」，表示委內瑞拉的黃金被盜取。又強調該批黃金應該屬於委內瑞拉人民，而非英倫銀行。

該批黃金被凍結的關係可追溯至2019年，時任反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）要求英倫銀行扣留存放於該行的委內瑞拉黃金，並要求不可交給馬杜羅政府，此舉導致英國和委內瑞拉雙方關係惡化。

2019年2月2日，委內瑞拉加拉加斯（Caracas），反對派支持者湧上街頭支持反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido），並要求進行提前選舉。國際社會對時任總統馬杜羅（Nicolas maduro）施壓，要求他下台。歐洲主要國家已經為馬杜羅設定了一個星期的最後期限，要求他提前舉行總統選舉。 （Carlos Becerra/Bloomberg via Getty Images）

今年9月，兩國開始尋求外交關係緩和，並宣布將互派大使，在此之前雙方的外交使團一直由臨時代辦負責。同時於今年8月，委內瑞拉臨時過渡政府與部分反對派在討論民主過渡進程時達成協議，雙方同意共同追討被凍結的黃金，以支援在6月24日地震中的受害者。

羅德里格斯強調近年來發生的一切，在委內瑞拉人來看是一場鬧劇，一場非法獲取這些資源的鬧劇：「這本應是我們的國家銀行儲備。」

這位臨時總統還指示外交部和總檢察長透過適當管道採取行動，以保障該批黃金能回到委內瑞拉。