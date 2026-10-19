委內瑞拉代總統公布石油協定　料未來五年獲近6千億投資

委內瑞拉代總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）說，根據近期簽署的協定，委內瑞拉未來五年預計將獲得近760億美元（約5965億港元）的石油投資，而雙邊協定也包括鑽探250口油井的計劃。



路透社報道，羅德里格斯星期六（10月17日）在全國電視講話中說，這些投資將直接惠及委內瑞拉，同時也讓合作夥伴受益。

她說：「大量投資即將到來。我們談的是未來五年近760億美元的投資。這些投資將通過互利共贏的夥伴關係，直接惠及我國，因為我們的合作夥伴也將從中受益。」

2026年10月12日，委內瑞拉代總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）在意大利羅馬糧食及農業組織總部舉行的世界糧食論壇上發表演說。（Reuters）

她指出，委美雙邊協定涵蓋17個油田，是雙方簽署的61項協定整體方案的一部份。

羅德里格斯也強調，西部蘇利亞州（Zulia）的石油產量正在回升，日產量已從7萬桶增至37萬桶，預計年底將達到40萬桶。不過，她沒有說明產量是在多長時間內增加的。

委內瑞拉擁有全球最大的已探明原油儲量，但目前的石油產量遠低於10年前的水準。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

