SpaceX時薪$275請壽司師傅　體能要求嚴格：日站10小時拖50磅重物

美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下SpaceX公司近日發布招聘廣告，以時薪32.5至35美元（約253至275港元）招聘壽司師傅。不少網民的關注點皆落於招聘廣告下方，一連串既詳細又嚴格的體能要求。



據SpaceX的招聘廣告，公司將在加州帕洛阿爾托（Palo Alto）聘請一名壽司師傅，申請人必須為美國公民或「綠卡」持有人。

2026年6月11日，美國加州，當地一間壽司餐廳的老闆拿着精選壽司和刺身拼盤拍照。（Getty/示意圖，非應徵者）

應徵者須有高中或以上學歷及須要有3年以上在餐廳任職或烹飪經驗，進階要求為具備壽司廚房經驗﹑烹飪藝術學士學位及每日提供創意餐單等。

有趣的是，不少網民的焦點都放在「附加要求」上。該「附加要求」內除了涉及加班要求這一較常見的項目外，其餘絕大部份項目都是有關體能上的要求。

應徵的壽司師傅被要求能每日站立工作最多10小時﹑能每日在無需協助下推拉50磅重物及搬運或提舉25磅物品至少2小時或以上、單日累計跪蹲動作可達6小時。

招聘廣告又提到，壽司師傅需適應在攝氏26.7度以上的廚房環境。

2026年6月11日，圖為SpaceX公司的標誌。（Reuters）

對於這些嚴格且重複性高的體能要求，有網民10月28日在社交媒體X留言開玩笑，猜測馬斯克似乎是想請壽司師傅，來為Tesla Optimus機械人收集行為訓練數據，好讓機器人「學習」相關技藝。