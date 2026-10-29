俄羅斯推「俄版星鏈」 普京讚嘆馬斯克是天才：我們現在才剛起步
撰文：劉耀洋
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俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）10月28日聽取有關名為Rassvet的「俄版星鏈」計劃進展報告時，稱讚美國SpaceX公司創辦人、億萬富豪馬斯克（Elon Musk）早已將數千枚衛星送入太空軌道，形容他是「真正的天才」（Real Genius），相反俄方直到現在才剛起步。
路透社28日報道，普京是在聽取俄羅斯數位發展部長沙達耶夫（Maksut Shadayev）的報告時發表上述言論。
沙達耶夫提到俄羅斯已發射逾30顆衛星時，普京突插話道：「等一下，我想指出這只是我們的第一步。馬斯克是個天才，他是個真正的天才。」
當普京得悉SpaceX已有超過5000顆低軌道衛星時，他再一次表達驚嘆，並強調俄羅斯雖然現在才剛起步，但他為俄方開始發展並獨立完成相關計劃感到自豪。
普京其後補充指，俄羅斯與馬斯克保持聯繫非常重要，這樣Rassvet和星鏈的衛星才不會在軌道上相互干擾。
普京公開稱讚馬斯克之際，烏克蘭因使用星鏈相關軍用級衛星網絡「星盾」（Starshield）時遭限速，而一度與美國發生爭執。對此，美國總統特朗普（Donald Trump）與馬斯克均否認須為事件負責，但後者指控烏克蘭違規將星鏈網路服務用於軍事目的。
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