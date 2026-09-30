SpaceX星艦驚見UFO比城市大？神秘光點突現太空直播引熱議｜有片

SpaceX星艦（Starship）第14次試飛首次成功進入地球軌道，但官方直播畫面卻出現神秘發光物體，引發UFO愛好者討論。有網友宣稱，畫面中的物體看起來像「外星母艦」，甚至比一座城市還大。SpaceX目前沒有針對相關說法發表評論，NASA則聚焦任務本身的進展。



直播驚見彎曲光痕 網友驚呼「像外星母艦」

據《每日星報》報道，星艦9月28日升空，原定部署26枚新一代衛星至馬斯克（Elon Musk）的星鏈（Starlink）網絡，同時測試未來載人登月及前往火星的能力。不過，任務期間傳出技術問題，其中1具引擎提前關閉，任務時間也從原定10小時縮短至3小時。

直播約進行8分鐘時，畫面背景短暫出現一道略微彎曲的光痕，且一端似乎有較亮的光點，引起UFO愛好者注意。有人在社群平台留言稱，物體「看起來像一艘母艦」，而且「比一座城市還大」；也有人表示，「我想我們剛剛在直播中看到UFO」，還有網友說自己原本不敢相信眼睛看到的畫面。

神秘光點是什麼？網友提出不同猜測

部分網友將神秘光痕與星艦升空期間出現的技術問題聯繫起來，甚至有人留言戲稱，引擎故障後「外星戰鬥巡洋艦」就現身。不過，也有猜測認為，畫面中的光線可能是國際太空站反射的陽光，或是超重型助推器分離後關閉引擎、重新啟動返回地球時留下的氣體痕跡。

太空中出現不明物體的報告並非首次，1965年蘇聯「上升2號」（Voskhod 2）任務太空人據報曾在返回地球時看到不明圓柱形物體，同年NASA太空人也曾兩度有類似觀察紀錄；這些案例後來都被認為與太空船自身產生的碎片有關。

這次試飛是星艦首次成功進入軌道，並部署26枚星鏈衛星，之後提前結束任務，在太平洋濺落。星艦濺落時起火爆炸，形成巨大火球，而SpaceX官方直播在爆炸前不久中斷，未完整播出最後畫面。

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