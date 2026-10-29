馬杜羅案主審法官赫勒斯坦去世　案件分配至新法官明年6月開庭

紐約曼哈頓的南區聯邦地區法院10月29日證實，聯邦地區法官赫勒斯坦（Alvin Hellerstein）28日早上去世，終年92歲。赫勒斯坦是委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）遭指控串謀走私毒品、實施酷刑案件的主審法官。馬杜羅案已重新分配給另一法官托雷斯（Analisa Torres）。



據法院發言人稱，赫勒斯坦去世時家人陪伴在側。

2026年1月5日，紐約市曼哈頓下城直升機場，被美軍強行擄走的委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）被押往位於曼哈頓的法院，首次出庭面對美國聯邦指控，包括毒品恐怖主義、陰謀、販毒、洗錢等。（Reuters）

路透社報道，赫勒斯坦自1998年起在曼哈頓的聯邦法院任職，由時任總統、民主黨籍的克林頓（Bill Clinton）任命。在他近三十年的法官生涯中，曾審理過不少備受矚目的案件，其中包括在美國總統特朗普（Donald Trump）首個任期時，下令讓特朗普的前私人律師科恩（Michael Cohen）從監獄獲釋，當時科恩與特朗普反目成仇，當時赫勒斯坦認定美國司法部試圖撤銷科恩的居家監禁並將其送回監獄，是出於對其撰寫書籍的報復。

特朗普也曾試圖把曼哈頓地區檢察官對其提起的「封口費」刑事訴訟移交至聯邦法院，主張要依據「總統豁免權」將其撤銷，不過赫勒斯坦駁回他的請求。

馬杜羅案分配至新法官托雷斯

在赫勒斯坦離世後，他先前負責的案件預計會隨機分配給曼哈頓聯邦法院的其他法官，報道稱，針對馬杜羅的酷刑、串謀走私毒品指控案件，已重新分配給美國地區法官托雷斯（Analisa Torres）。

赫勒斯坦是委內瑞拉總統馬杜羅遭指控串謀走私毒品、實施酷刑案件的主審法官，圖為2026年10月15日法院內的場景素描（Reuters）

2025年時，約100名以色列原告起訴聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA），指控其協助哈馬斯，特朗普政府曾提交聲明反對給予UNRWA豁免權，最終托雷斯裁決時明確拒絕特朗普政府的觀點，裁定UNRWA享聯合國附屬機構的絕對豁免權並駁回訴訟。

馬杜羅案的審訊定於2027年6月舉行，他本人已表示不認罪。