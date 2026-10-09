美國檢方對馬杜羅夫婦加控實施酷刑罪　妻子弗洛雷斯被拒保釋

委內瑞拉前總統馬杜羅（Nicolas Maduro）與妻子弗洛雷斯（Cilia Flores），被加控一項刑事罪名，指他們曾對政治對手實施酷刑。



路透社報道，根據紐約曼哈頓聯邦法院10月8日（周四）提交的補充起訴書，馬杜羅和弗洛雷斯在原有的販毒罪名之外，被加控一項密謀實施酷刑罪。

2025年11月21日，首都加拉加斯，時任總統馬杜羅（Nicolas Maduro，右）和他的妻子弗洛雷斯（Cilia Flores，左）參加「委內瑞拉學生日」遊行。（Getty）

檢察官表示，其中一宗案件發生於2013年。當時，馬杜羅下令逮捕一名他懷疑策劃政變的委內瑞拉軍官。委內瑞拉軍事反情報局人員隨後審訊這名軍官，並用通電的電線對他實施電擊約20次，還多次將他手腳懸吊，每次持續數分鐘。

在另一宗事件中，一名美國公民於2022年在進入委內瑞拉時被拘留，並被指密謀暗殺馬杜羅。委內瑞拉軍事反情報局人員隨後對他施以酷刑，包括毆打，並對手臂、腿部和私密部位施加電擊。

另一方面，弗洛雷斯8日（周四）在美國法庭出庭，要求聯邦法官批准讓她保釋，以便可以進行心臟手術，並在較為舒適的環境中休養。

律師建議將她安置在紐約市地區的一處住所，並由私人保安全天候看守。他們說，弗洛雷斯不會對社區構成危險。

不過，曼哈頓聯邦檢察官辦公室反對讓弗洛雷斯保釋。

檢方說，弗洛雷斯在拘留中心已獲得充分的醫療護理，而且她有「極高」的潛逃風險，並可能對公眾構成危險，包括可能恐嚇證人。

負責審理此案的地區法官海勒斯坦（Alvin Hellerstein）最終拒絕弗洛雷斯因健康問題要求在明年開庭審理前保釋的請求。

今年1月3日，63歲的馬杜羅和69歲的弗洛雷斯在加拉加斯的住所被美國軍方強行擄走，隨後被帶到紐約面對販毒指控。兩人都否認販毒指控，目前被關押在布魯克林的大都會拘留中心。他們的案件定於2027年6月1日開審。