美國通過禁止中國實驗室測試在美使用電子產品　2028年底生效

美國聯邦通訊委員會（Federal Communications Commission，FCC）10月29日（周四）投票決定，禁止所有中國實驗室為在美國使用的電子設備（包括智能手機、相機和電腦）進行測試。FCC表示，該禁令預計將於2028年12月生效。



據路透社報道，FCC決定禁止中國及其他未與美國簽署「互認協議」或互惠貿易協定的經濟體設立檢測實驗室和認證機構。

2026年7月22日，美國聯邦通訊委員會 (Federal Communications Commission，FCC）總部內的標誌。（Reuters）

FCC主席卡爾（Brendan Carr）表示：「這與總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）旨在恢復美國在與外國交往中取得平衡和公平的更廣泛努力相符。」

卡爾強調：「我們只會允許檢測實驗室設在美國境內或互惠經濟體。」

該禁令將於2028年12月生效，這將給美國內實驗室兩年多的時間來擴大其檢測能力。

據報道，2025年，82%在美國使用的美國電子產品在中國的實驗室進行測試，而中國與美國並沒有相關協議。FCC將這些實驗室稱為「不良實驗室」（bad labs）。

卡爾認為：「這些實驗室是美國通訊基礎設施的關鍵入口，它們所處的特權地位讓它們能夠獲取有關電子產品的敏感和機密信息，而且往往在產品上市前幾個月就能獲得這些信息。」他還補充說，這些實驗室可能「讓不安全的設備流入美國市場，擾亂通訊網絡，甚至竊取知識產權。」

2025年，美國聯邦通訊委員會禁止由中國政府擁有或控制的實驗室，對美國電子產品進行測試，當時數十間實驗室因此被禁。

卡爾表示，2025年，大約4%的電子產品是在美國境內的實驗室進行測試的。

2026年7月22日，美國聯邦通訊委員會 (FCC) 主席卡爾 (Brendan Carr) 出席在華盛頓舉行的FCC公開會議後召開新聞發布會。（Reuters）

與此同時，FCC也簡化了對在美國實驗室，或來自不構成國家安全風險的國家的實驗室進行測試的設備的審批流程。